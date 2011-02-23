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Yaşam

YURTKUR'DAN TAAHHÜT SENETLERİ İÇİN EK SÜRE  ANKARA (A.A)

23 Şubat 2011 14:21

-YURTKUR'DAN TAAHHÜT SENETLERİ İÇİN EK SÜRE  ANKARA (A.A) - 23.02.2011 - Yükseköğrenim Kredi ve Yurtları Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürü Hasan Albayrak, kredi ve burs müracaatları sonrasında taahhüt senetlerini zamanında tanzim ve tasdik ettiremeyen öğrenciler için üçüncü defa ek süre verildiğini bildirdi. Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, 2010-2011 öğretim döneminde kredi ve burs müracaatları sonrasında taahhüt senetlerini zamanında tanzim ve tasdik ettiremeyen öğrenciler için 24 Şubat-10 Mart 2011 tarihleri arasında ek süre verildiğini belirtti. Taahhüt senetlerini noterde tanzim ve tasdik ettirerek kuruma teslim eden öğrencilerin burs veya öğrenim kredileri 17 Mart 2011'de ödenecek.

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