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Yaşam

YURTKUR'dan yeni açıklama

Yükseklisans, doktora, ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile yükseköğretim programlarına girmeye hak kazanan öğrenciler, yurt, burs, öğrenim ve katkı kredisi başvuruların&#

19 Eylül 2008 03:00

Yükseklisans, doktora, ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile yükseköğretim programlarına girmeye hak kazanan öğrenciler, yurt, burs, öğrenim ve katkı kredisi başvurularını 22 Eylül-5 Ekim 2008 tarihleri arasında yapabilecek.

YURTKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, YURTKUR'a bağlı yurtlarda barınmak, burs, öğrenim ve katkı kredisi almak isteyen yükseklisans, doktora, ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile yükseköğretim programlarına yerleşen öğrencilerin müracaatlarını 22 Eylül-5 Ekim 2008 tarihleri arasında "www.kyk.gov.tr" adresinden yapabilecekleri bildirildi.

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