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Politika

YURTKUR'A BİN 453 KADRO VERİLİYOR TBMM (A.A)

23 Eylül 2010 21:11

-YURTKUR'A BİN 453 KADRO VERİLİYOR TBMM (A.A) - 23.09.2010 - Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (YURTKUR) taşra teşkilatı için bin 453 kadro veriliyor. Genel Kadro ve Usulü Hakkında KHK'nin eki cetvellerde değişiklik yapan kanun tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu. Tasarıyla, YURTKUR'un taşra teşkilatında yurt müdürü, müdür yardımcısı, yurt yönetim memuru, bilgisayar işletmeni, santral memuru, veri hazırlama kontrol işletmeni, psikolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, teknisyen yardımcısı ve şoför görevlerinde çalışmak üzere bin 453 kadro ihdas ediliyor. Tasarının gerekçesinde, Türkiye'de yükseköğrenime devam eden öğrenci sayısındaki artışa paralel olarak kurumun hizmet alanı ve yoğunluğunda da sürekli, hızlı bir büyüme meydana geldiği belirtildi.

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