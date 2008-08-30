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Yaşam

YURTKUR sonuçları açıklandı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (YURTKUR) bağlı yurtlarda barınmak isteyen öğrencilerin başvuru sonuçları ilan edildi.

30 Ağustos 2008 03:00

2008-ÖSS’ye girerek bir yükseköğretim programına yerleşen hazırlık, 1. sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin YURTKUR’a bağlı yurtlarda barınmak için yaptıkları başvuruların sonuçları kurumun "www.kyk.gov.tr" internet adresinden öğrenilebiliyor.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtları Kurumundan yapılan açıklamaya göre, yurtlara asıl listeden girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtları 1-12 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
Asıl listeden kayıt yaptıramayan öğrencilerin yerine yedek listeden öğrenci alımına 15-19 Eylül tarihinden itibaren başlanacak ve yedek listeler her 5 günde bir bölge müdürlüklerinin bulunduğu illerde bölge müdürlüğünce, bölge müdürlüklerinin olmadığı il ve ilçelerde ise yurt müdürlüklerince ilan edilecek.

Açıklamada, 2008-2009 öğretim döneminde kurum yurtlarında barınmak, burs, öğrenim ve katkı kredisi almak isteyen yüksek lisans, doktora, ön kayıt, ve özel yetenek sınavı ile yükseköğretim programlarına girecek öğrencilerin ve dikey geçiş sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleşen öğrencilerin başvurularının ise 22 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında kurumun internet sitesinden kabul edileceği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, Kurum yurtlarında barınmakta iken yükseköğretim kurumunu süresi içerisinde bitirememiş "artık yıl" öğrencilerinin yurt başvurularının 8-24 Eylül tarihleri arasında, 2007-2008 öğretim döneminde barınılan yurt müdürlüklerine yapılacağı belirtildi.
Yurtların 8 Eylül’de hizmete açılacağı bildirildi.

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