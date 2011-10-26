-Yurtdışındaki vatandaşların bulundukları ülkede oy kullanması İSTANBUL (A.A) - 26.10.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanma sorununa değinerek, ''Yüksek Seçim Kurulu, sorumluluğunu idrak etmeli, yasada eksikliği varsa, yetki eksikliği varsa, imkan eksikliği varsa hiç vakit kaybetmeden TBMM'ye bu taleplerini iletmeli, bundan sonraki ilk yapılacak seçimde vatandaşlarımız orada bulundukları yerlerde oylarını kullanabilmeli'' dedi. Türkiye ile Federal Almanya arasında imzalanan İş Gücü Değişim Anlaşması kapsamında ilk kez 1961 yılında Sirkeci'den Münih'e kalkan tren, TRT Türk'ün projesi çerçevesinde, 50 yıl sonra yeniden yola çıktı. Sirkeci Garı'nda düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Cemil Çiçek, 50 yıl önce Almanya'ya işçi olmak için yollara düşen bir kuşağın sürecini anlamak için bugün burada bulunulduğunu söyledi. Konuşmasında, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanma sorununa da değinen Çiçek, şöyle devam etti: ''Bugün vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde oy kullanma hakkını veremeyişimiz ciddi bir eksikliktir ve bizim bir ayıbımızdır. Hem bizim hem de öbür taraftakilerin. En başta Almanya olmak üzere hepimizin, bu sorunu çözmesi lazım. Aradan 50 yıl geçmesine rağmen, 3. dünya ülkeleri oralarda oy kullanma hakkını elde ederken, karşımıza çıkarılan zorlukları anlamak mümkün değildir. Biz yasasını çıkardık. Bugün buradan bir defa daha ifade ediyorum. Seçimlerin üzerinden birkaç ay geçti. Yüksek Seçim Kurulu, sorumluluğunu idrak etmeli, yasada eksikliği varsa, yetki eksikliği varsa, imkan eksikliği varsa, hiç vakit kaybetmeden TBMM'ye bu taleplerini iletmeli, bundan sonraki ilk yapılacak seçimde vatandaşlarımız orada bulundukları yerlerde oylarını kullanabilmelidir. En başta Almanya olmak üzere bu en temel insan hakkının kullanımı kolaylaştırılmalıdır, fazla da mazeret üretilmemelidir. Bunu buradan bu vesileyle ifade etmek istiyorum.''