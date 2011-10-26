T24 LogoT24 Logo
Politika

Yurtdışındaki vatandaşların bulundukları ülkede oy kullanması İSTANBUL (A.A)

26 Ekim 2011 16:07

-Yurtdışındaki vatandaşların bulundukları ülkede oy kullanması İSTANBUL (A.A) - 26.10.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanma sorununa değinerek, ''Yüksek Seçim Kurulu, sorumluluğunu idrak etmeli, yasada eksikliği varsa, yetki eksikliği varsa, imkan eksikliği varsa hiç vakit kaybetmeden TBMM'ye bu taleplerini iletmeli, bundan sonraki ilk yapılacak seçimde vatandaşlarımız orada bulundukları yerlerde oylarını kullanabilmeli'' dedi. Türkiye ile Federal Almanya arasında imzalanan İş Gücü Değişim Anlaşması kapsamında ilk kez 1961 yılında Sirkeci'den Münih'e kalkan tren, TRT Türk'ün projesi çerçevesinde, 50 yıl sonra yeniden yola çıktı. Sirkeci Garı'nda düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Cemil Çiçek, 50 yıl önce Almanya'ya işçi olmak için yollara düşen bir kuşağın sürecini anlamak için bugün burada bulunulduğunu söyledi. Konuşmasında, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanma sorununa da değinen Çiçek, şöyle devam etti: ''Bugün vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde oy kullanma hakkını veremeyişimiz ciddi bir eksikliktir ve bizim bir ayıbımızdır. Hem bizim hem de öbür taraftakilerin. En başta Almanya  olmak üzere hepimizin, bu sorunu çözmesi lazım. Aradan 50 yıl geçmesine rağmen, 3. dünya ülkeleri oralarda oy kullanma hakkını elde ederken, karşımıza çıkarılan zorlukları anlamak mümkün değildir. Biz yasasını çıkardık. Bugün buradan bir defa daha ifade ediyorum. Seçimlerin üzerinden birkaç ay geçti. Yüksek Seçim Kurulu, sorumluluğunu idrak etmeli, yasada eksikliği varsa, yetki eksikliği varsa, imkan eksikliği varsa, hiç vakit kaybetmeden TBMM'ye bu taleplerini iletmeli, bundan sonraki ilk yapılacak seçimde vatandaşlarımız orada bulundukları yerlerde oylarını kullanabilmelidir. En başta Almanya olmak üzere bu en temel insan hakkının kullanımı kolaylaştırılmalıdır, fazla da mazeret üretilmemelidir. Bunu buradan bu vesileyle ifade etmek istiyorum.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24