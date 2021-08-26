Yurtdışında yaşamak için 10 sebep 1 danışman

Göçmenlik veya iş konularında, avantaj elde etmelerine yardımcı olmak amacıyla, küresel bilgiyi yerel bakış açısıyla harmanlayarak hukuki tavsiye ve temsil sağlayan HLG, 20’den fazla ülkede hizmet veriyor.

Yurtdışına sık seyahat edenler için farklı ülkelerle bir bağ kurmak, seyahatlerinin ilk amacı olmasa da oldukça önemli. Harvey Law Group (HLG), sunduğu vatandaşlık programı seçenekleriyle, süreç içindeki her adımı beklentilere göre düzenleme olanağı tanınıyor.

Örneğin, gayrimenkul yatırımı ile stratejik bir konumdan elde edilen vatandaşlık veya oturum oldukça tercih edilen bir yol iken, sık seyahat edilen ya da yakındaki bir ülkeden oturum izni ya da vatandaşlık almak da yatırımcıların başvurduğu farklı yollardan. Başta ‘yabancı’ olan bu ülkeler, sonunda evden uzaktaki yeni bir ev haline geliyor.

Yurtdışında yaşamak için 10 sebep

1-Gayrimenkul yatırımlarıyla avantaj elde edin

Son zamanlarda dünyadaki pek çok yatırımcının ilgisini çeken fikirlerden biri de yurtdışında gayrimenkul yatırımı karşılığında Avrupa’da oturma izni fırsatı kazanmak. Yurtdışında kârlı bir yatırım gerçekleştirirken aynı zamanda Avrupa Birliği içerisinde serbest dolaşım hakkı kazanılabiliyor. Ayrıca ev almak sadece iyi bir gelir sağlamaz, aynı zamanda yurtdışı tatillerini geçirebilecekleri bir ev olur.

Yatırım yoluyla oturma izni genellikle ‘vize’ olarak adlandırılır ve özel bir yatırım karşılığında belirli bir ülkede ikamet etme hakkıdır. Avustralya, Yeni Zelanda, İspanya, Portekiz, Fransa ve daha pek çoğu gibi ülkeler bu tür programları sunmaktadır.

Yatırım yoluyla ‘Daimi Oturma İzni’ ise yapılan yatırıma dayalı olarak bir ülkede daimi olarak oturum elde etme hakkıdır. Daimi Oturma İzni genellikle sosyal yardımlar, sağlık hizmetlerine erişim vb. gibi çeşitli haklar ve ayrıcalıklar sağlar. Kanada, ABD, Portekiz, Malta, Kıbrıs Rum Kesimi gibi ülkeler bu tür programlar sunmaktadır.

Yatırım yoluyla vatandaşlık, özel bir yatırım karşılığında alternatif bir pasaportu güvence altına almanın en etkili yoludur. İster ticari işlemler için, ister Küresel Vatandaş olmanın avantajları veya sadece bir B planına sahip olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir program vardır. Antigua ve Barbuda, Dominika, Grenada, Kuzey Makedonya, Montenegro gibi ülkeler – ve daha pek çoğu – bu tür programlar sunmaktadır.

2-‘İnsani Yaşam Endeksi’nde ön sıralarda olun

ABD merkezli düşünce kuruluşu CATO Enstitüsü, 2020 İnsani Özgürlük Endeksi raporuna göre en yüksek puanlı ilk iki ülke Yeni Zelanda ve İsviçre oldu.

Endeks, hukukun üstünlüğü, emniyet ve güvenlik, hareket özgürlüğü, din özgürlüğü, sivil toplumun gelişimi ve ifade ve bilgi aktarımı özgürlüğünü içeren 12 göstergeye dayanmaktadır.

0’dan 10’a kadar bir endeks değeri ile verilen puanlamada Türkiye kişisel özgürlükte 5.92 değeri ile 125; ekonomik özgürlükte 6.52 değeri ile 99; insani özgürlükte 6.27 endeks değeri ile 119. sırada yer aldı.

Raporda bölgesel özgürlük sıralamasında Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri grubunda değerlendirilerek 19 ülke arasında 6. sırada yer aldı.

3-Start-up vize programı ile teknoloji firmanızı dünyaya açın



Girişimciler ve teknoloji alanında çalışma sürdürenler günümüz devletlerinin gelişiminde büyük rol oynayan toplumsal gruplardır. Bu yetenekli grup Avrupa devletlerinin ilgisini çekmektedir. Çünkü girişimciler ve teknoloji alanında çalışma sürdürenler sadece kendilerini geçindirmemekte; ayrıca çalışmalarını sürdürdükleri ülkelerde hızlıca ve uygun maliyetle istihdam imkânı yaratabilmektedirler. İşte bu yönü start-up ve teknoloji girişimlerinin Avrupa ülkeleri tarafından başvuran kişilerin başvurularının kabul edilebilmesini sağlamaktadır.

Örneğin Fransa’daki start-up vize programı avantajlar şöyle:

4 yıl geçerli yenilenebilir İkamet Kartı

Fransa’da yaşama, çalışma, okuma hakkı

Yüksek standartlı Halk Eğitimi ve Sağlık Sistemine ücretsiz hak

Schengen Bölgesi (26 ülke) içinde yılda 6 aya kadar ücretsiz hareketlilik

Eğitim ve dil şartı yok

Fransa’da 5 yıl ikamet ettikten sonra ‘Daimi Oturma İzni’ veya ‘Vatandaşlık’ edinme yolu

Harvey Law Group Türkiye Ülke Müdürü Çiğdem Sarıoğlu Ergut: “Yatırım yoluyla vatandaşlık veya oturma izni arayışında olanlar için HLG 30 yıllık tecrübesi olan, bu konuda dünyanın önde gelen küresel danışmanlık şirketlerinden bir tanesi. Dünyanın dört bir yanında 20’den fazla ülkede ofisi bulunan HLG, yatırım yoluyla vatandaşlık veya oturma izni danışmanlığı konusunda çoğu ülke programının resmi acentesi olduğu için aracı kurum kullanmıyor. Küresel rakipleri arasında Türkiye’de ilk ofis açan şirket.”

4-Vergiden tasarruf edin

HLG’nin danışmanlık verdiği ülkelerin büyük bir çoğunluğunda vergi oranları çok düşük.Yani buradan şirketini yurt dışına taşıyan biri düşük vergi avantajlarından yararlanabiliyor.

Şirketin kuruluşundan, temsilcilik veya şube açmaya kadar yol boyunca ortaya çıkabilecek diğer tüm olaylarda HLG’den destek alınabilir.

5-Dünyanın en iyi okullarında daha avantajlı okuma hakkı kazanın

Yatırım yolu ile vatandaşlık ya da yatırım yolu ile oturum izni alan çocuklu aileler için eğitimde özel avantajlar sağlanır.

Bu ailelere çocuklarının eğitimi için özel bir indirim sağlanıyor ve böylece dünya vatandaşı olan çocuklar yetiştirme imkânları artıyor. Yurtdışı eğitim tecrübesi yaşayan adayların gittikleri ülkelerde karşılarına çıkacak olan iş fırsatları, onlara ömürlük birikimler olarak geri dönebilmekle birlikte, Türkiye’ye dönüşlerinde de hem donanım olarak hem de CV olarak oldukça fazla katkılar sunmaktadır.

HLG Global Yönetici Ortağı Jean-Francois Harvey “İkinci bir vatandaşlığa sahip olmak, seyahat özgürlüğünün, en iyi sağlık ve eğitim hizmetlerinden faydalanmanın anahtarı. Aynı zamanda farklı ülkelerde gelir artırmak için çok önemli fırsat.”



6- Daha fazla iş olanağıyla tanışın

Avrupa’ya göç edenlerin ve Avrupa vatandaşlığı alanların artmasına sebep olan durumlardan bir tanesi de Avrupa ülkelerinin sağladığı iyi iş imkânlarıdır. Avrupa Birliği ve benzeri kurumlar sayesinde Avrupa içinde ticaret yapmak ve seyahat etmek oldukça kolaydır, bu da Avrupa’da oturma izni alanların efektif olarak onlarca ülkede iş aramalarına olanak sağlamaktadır.

Örneğin, yeni Dönemde Lizbon, dünyada yeni teknolojilere açık olarak tanınıyor. Bu da özellikle yabancı yatırımcıların ilgisini yoğun olarak çekiyor ve burada yeni teknolojilerini denemeleri için fırsat veriyor. Burada şirket kurma olanakları oldukça geniş.

7-Tüm dünya eviniz haline gelsin

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) özel verilerine göre 2021 yılında dünyanın en güçlü pasaportları listesinde Türkiye 111 vizesiz ülke ile listede 56. sırada. Vizesiz seyahat liginde Türkiye geçtiğimiz yıla göre 1 basamak gerileyerek 111 destinasyon ile 56. sırada kendine yer buldu.



Raporda 199 pasaport ve 227 istikamet değerlendirmeye alınıyor.

Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde dünya vatandaşı olabileceğiniz diğer ülkelerin puanları ise şöyle;

İspanya, İtalya, Finlandiya ve Lüksemburg 190 vizesiz ülke

Malta, Yunanistan, Çekya ve Norveç 186 vizesiz ülke

Kanada ve Avustralya 185 vizesiz ülke

8- Profesyonel hayatta geniş bir network kurun

Gittiğiniz ülkede kendi iş/eğitim alanınızla ilgili seminerlere, networking toplantılarına katılıp size vizyon katacak, ilham verecek çok değerli isimlerle tanışmak mümkün. Okula giderseniz bu isimler genellikle hocalarınız oluyor.



Türkiye'de birçok şirketin geçmekte olduğu değişim dönüşümden yurt dışındaki, özellikle Kuzey Amerika'daki şirketler daha önce geçmiş oluyor. Bu da sizi bir adım öne taşıyor. Yine dilerseniz Türkiye'ye geri döndüğünüzde, bu kariyerinizde önemli bir artı oluyor.

9- Göçmen vizesiyle ile uzaktan çalışın

Bir yatırım göçmenliği kategorisi olmasa da, “Nomad Visa” vize türü giderek daha da popülerleşerek dünya çapında trend olan bir konu haline geldi.

2020'den bu yana birçok ülke, turizm ve ekonomiyi canlandırmak için dijital göçebe vizelerini başlattı. Benzer şekilde, bu ülkelerin çoğunun düşük yaşam maliyetleri ve ılıman iklimler sunması sayesinde esnek işlere sahip kişiler de dijital göçebe vizesine ciddi ilgi gösteriyor.

"Dijital göçebe" vizeleri, veya diğer isimleriyle "uzaktan çalışma vizeleri" ve "serbest çalışma vizeleri", uzaktan çalışmanın avantajlarını yurtdışında yaşama bonusu ile birleştiren gelişen bir vize akışı.

Dijital göçebe vize sahipleri tipik olarak, bulundukları yerden bağımsız olarak çalışma özgürlüğüne izin veren bir iş pozisyonuna sahip. Bu iş tanımı geleneksel olarak serbest çalışanlar veya (contractors) olarak anlaşılmış olsa da, giderek artan sayıda meslek artık uzaktan çalışmaya izin veriyor. Bazı göçebe vizeleri, yabancıların daha sonra geçici veya hatta kalıcı oturma izni almasına da izin veriyor.

Popüler destinasyonlar arasında Karayip Adaları, Mauritius ve Seyşeller gibi egzotik Afrika destinasyonları bulunuyor. Türkiye'ye daha yakın seçenekler arasındaki BAE, 1 yıllık sanal çalışma programı sunarken; Malta, Hırvatistan ve Estonya Göçebe Oturma İzni imkanı sağlıyor.

Çok yakında: Yunanistan, Kuzey Makedonya, Belize, Tayland ve daha birçoğu.

Kaynak: https://harveylawcorporation.com/digital-nomad-visas/

10-Kendinize daha fazla zaman yaratın

Yurt dışında birçok ülkede çalışanların iş saatleri daha belirgin. Mesai saatleri dışında 24 saat mesajlaşma ve patronların bitmek bilmeyen talepleri yok. Bu da hayatınıza özgürlük getiriyor.

https://www.im.natixis.com/en-hk/resources/2020-global-retirement-index-full-report

10 + 1- Tüm bu avantajları sağlayabileceğiniz Harvey Hukuk Bürosu ile tanışın

Yatırım yolu ile vatandaşlık programları, gayrimenkul yatırımı, iş yatırımları ile ya da doğrudan ülkelere yapılan bağış ile gerçekleşebiliyor. HLG’nin sunduğu tüm vatandaşlık programları devlet kurumlarınca onaylanmış, yasal programlardır.

Yurtdışına sık seyahat edenler için farklı ülkelerle bir bağ kurmak, seyahatlerinin ilk amacı olmasa da oldukça önemli. HLG, sunduğu vatandaşlık programı seçenekleriyle, süreç içindeki her adımı beklentilere göre düzenleme olanağı tanınıyor.

Örneğin, gayrimenkul yatırımı ile stratejik bir konumdan elde edilen vatandaşlık veya oturum oldukça tercih edilen bir yol iken, sık seyahat edilen ya da yakındaki bir ülkeden oturum izni ya da vatandaşlık almak da yatırımcıların başvurduğu farklı yollardan. Başta “yabancı” olan bu ülkeler, sonunda evden uzaktaki yeni bir ev haline geliyor.

Ebeveynler için, yatırım yoluyla vatandaşlık, çocuklarına dünya standartlarında yurtdışı eğitimi ve iş fırsatı anlamına gelirken, girişimciler için, network’lerini genişletmek ve işlerini büyütmek demek. Yatırımcılara varlıklarını farklı ülkelerde değerlendirme ve vergi avantajlarıyla varlıklarını yönetme fırsatı sunan yatırım yolu ile vatandaşlık programları, gelecek kuşaklara tüm bu avantajları miras olarak bırakmak isteyenlerin de ilgisini çekiyor.

HLG’nin portföyünde yatırımcılar için birçok farklı ülke ve program var

Türkiye’de özellikle yüksek gelir segmentinde yer alan kişiler, yurtdışında yatırım fırsatı arıyor. Türkiye’de yatırım yoluyla vatandaşlık danışmanlığı veren şirketlerin çoğu İngiltere, Yunanistan ve Portekiz’e yönelirken, HLG 25’ten fazla ülke sunuyor. Bunun yanı sıra Fransa, Kanada ve Singapur start-up vize programları da HLG’nin danışmanlık verdiği programlardan. Ayrıca HLG, Grenada, St.Kitts & Nevis, Antigua ve Barbuda gibi en eski Karayipler vatandaşlık programları için de danışanlarına hizmet veriyor.

HLG’nin sunduğu en yeni vatandaşlık programı ise, 2021 yılında başlatılan Kuzey Makedonya programı.

Yatırım yolu ile vatandaşlık konusunda yetkilendirilmiş HLG, sunduğu vatandaşlık programlarının her aşamasında gerekli tüm işlemleri aracı şirketler olmadan danışanları adına yönetiyor.

Harvey Hukuk Bürosu (HLG) Hakkında:

1992’de Jean François Harvey tarafından kurulmuş olan HLG; Kanada, Asya, Afrika, Orta Doğu ve Güney Amerika’daki önde gelen şirketler, kişiler ve devlet kurumları arasında bilinirliğe sahip, sektöre yön veren çok uluslu bir hukuk bürosudur. Merkezi Hong Kong’ta bulunan HLG, tüm dünyada 20’den fazla lokasyonda, danışanları adına yatırım yoluyla vatandaşlık işlemlerini yürütmek için yetkilendirilmiştir.

https://harveylawcorporation.com/tr/