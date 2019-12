Yurtdışı yararımıza

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA'nın internet sitesine yer alan görüntülü röportajında, "Yabancı liglerde ne kadar futbolcumuz oynarsa başarımız o kadar artar" dedi.





A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA internet sitesinde yayımlanan görüntülü röportajında, ''teknik adamlık'', ''liderlik'', ''motivasyon'', ''8. UEFA Milli Takım Teknik Direktörleri Konferansı'', ''yurt dışında oynayan milli futbolcular'' ve ''Türkiye'deki futbol sevgisi'' konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Fatih Terim, yurt dışında forma giyen milli takım sporcularına ilişkin bir soru üzerine, ''Futbolcularımızın yurt dışında oynaması bizim yararımıza. Yurt dışında ne kadar oynarlarsa, ben o kadar mutlu olurum. Nerede ve nasıl oynadıkları önemli değil. Yabancı liglerde kazandıkları deneyimler önemli. Bu yüzden yurt dışında oynayan futbolcu sayımızın artmasını istiyorum. Onların Fransa'da, İtalya'da, İngiltere'de ve Almanya'da, hatta Avusturya ve Hollanda liglerinde oynamalarında kesinlikle bir sakınca yok. Yabancı liglerde ne kadar futbolcumuz oynarsa, başarımız o kadar artar. Bunu sorun olarak görmüyoruz, aksine olumlu bakıyoruz'' şeklinde konuştu.



Terim, Türk insanının futbola olan düşkünlüğünü ise ''Uluslararası maçlar, her ülke için önemlidir, ancak Türkiye için biraz daha önemlidir. Milli maç olduğu akşam Türkiye'de her şey durur. Dışarıda kimseyi göremezsiniz, yollar bomboştur. Herkes televizyonunun başına geçer. Bu iki saat boyunca adeta hayat durur. Bu nedenle Türkiye'nin uluslararası arenadaki başarısı Türk halkı için çok önemlidir'' sözleriyle anlattı.





Motivasyonun, oyuncular ve teknik direktörün birbirlerini anlamaları açısından önemli olduğunu belirten Terim, ''Bu, sizin onları onların da sizi anlaması açısından, futbolcularla olan ilişkinizin bir parçası'' dedi.



Terim, liderliğin de önemli bir nitelik olduğuna dikkat çekerken, iyi bir liderin, bazen konuşmasına gerek kalmadan, bakışları ve davranışlarıyla bile oyuncuyu motive etmesi gerektiğini savundu.



İyi bir grup yaratmanın, iyi lider olmaktan ve oyuncuları motive etmekten geçtiğini belirten Terim, ''Çünkü her grup iyi bir takım değildir ama her takım, iyi bir gruptur'' diye konuştu.



Terim, geçen ay Avustralya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 8. UEFA Milli Takım Teknik Direktörleri Konferansı'na ilişkin ise bu toplantının, teknik direktörlerin birbirlerini görüp, eski şampiyonaları analiz etmeleri açısından önemli olduğunu, eski şampiyonaların, burada yeniden yaşandığını kaydetti.



Yeni fikirlerin doğduğu, yeni arkadaşlıkların kurulduğunu, bu konferansların, antrenörlere katkı sağladığını söyleyen Terim, ''Teknik direktörler bir araya geldiğinde, daima futbol konuşurlar ve bu da onlara fayda sağlar'' dedi.