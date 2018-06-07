Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanlığı'na tartışmalı atama

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu imza attığı ilginç bir atama kararıyla gündeme geldi. Çavuşoğlu kendisinin başında olduğu Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanlığı'na dayısının oğlu olan Abdullah Eren'i atadı.

Dikkat çeken diğer bir noktaysa Eren'in 'üçlü kararname' ile değil 'görevlendirme' ile atanması oldu. 34 yaşındaki Abdullah Eren'in bu görev için çok genç olduğu ve bürokrasi içerisinde atama için gerekli olan süreyi doldurmadığı öne sürüldü.

Abdullah Eren kimdir?

Eren, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde lisans, Londra'da Westminster Üniversitesi'nde diplomasi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bürokraside ilk görevi 2014 yılında Başbakanlık Özel Kalem Müdür Yardımcılığıydı. Daha sonra Başbakanlık Müşaviri olan Eren daha sonra yeni görevine atandı. Eren daha önce AKP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı da yaptı.

Akrabalık ilişkileri

Sözcü'den Veli Toprak'ın aktardığına göre, YTB'de geçen ay başkan Mehmet Köse sürpriz bir kararla görevden alınarak Başbakanlık Müşaviri yapıldı. Yurtdışı Türkler Başkanlığı, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'na bağlı. Köse'yi görevden alan ve Eren'i göreve getiren de Çavuşoğlu. Bakan ve Eren, Yunanistan Gümülcine doğumlu. İkisi de akraba.

Bursa'da yerel gazetelerde çıkan haberlere göre bu akrabalık şöyle; Eren'in babası Halit Eren, bakan Çavuşoğlu'nun dayısı. Halit Eren de halen İslam İşbirliği Örgütü'nün İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin (IRCICA) Genel Direktörü. Halit Eren'in diğer oğlu ve Abdullah Eren'in ağabeyi de tanıdık bir isim, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren… Çavuşoğlu ile baba Eren sık sık görüşüyor.

Çavuşoğlu, Başbakan Yardımcılığı görevine atandığında Halit Eren tebrik için makama gelen ilk isimlerden. Çavuşoğlu da Eren'i makamında hem vekil hem de bakan olarak ziyarete gitti.

İKİ AİLENİN BÜROKRASİDEKİ YÜKSELİŞİ GIPTA ETTİRİYOR

AKP'nin son yıllarında bürokraside iki ailenin öne çıktığı görülüyor. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile YTB Başkanı Abdullah Eren'in genç yaşlarda bürokrasinin önemli yerlerine gelmesi dikkat çekiyor. İbrahim Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Kartal İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşı. İkinci aile ise Kaya kardeşler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve kardeşleri son yıllarda kritik görevlere geldi. Bakan Kaya'nın kardeşi Fatih Sayan (41), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı. Uzun yıllar Başbakanlık'ta danışmanlık yapan Fatih Sayan, 2015'ten beri başkanlık görevini yürütüyor. Bakanın kız kardeşi Ayşe Sayan, Kuveyt Büyükelçisi. Ayşe Sayan, ablası bakan olmadan önce Aile Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı idi. Dördüncü kardeş Nazmiye Sayan ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi.