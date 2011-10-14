-Yurtdışı harç pulunda yeni uygulama İSTANBUL (A.A) - 14.10.2011 - Yurtdışı çıkış harç pulu uygulamasında, yapıştırılmayan pulların kötü niyetli kişilerce iade veya tekrar kullanımının önüne geçilmesi için değişikliğe gidildi. İstanbul Defterdarlığı Atatürk Havalimanı Gümrük Saymanlık Müdürlüğü tarafından yayımlanan iç genelgede, tespit edilen hatalı uygulamalar nedeniyle, veznelerin çalışma usul ve esaslarının yeniden tespit edildiği belirtildi. Buna göre, yurtdışı çıkış harç pulu, yolcunun ibraz edeceği, biniş kartı, bilet veya pasaportuna, maliye veznesinde görevli memur tarafından yapıştırılmak suretiyle verilecek. Dış hatlar terminalinde bulunan maliye veznelerinden kesinlikle pul iadesinin yapılmayacağı belirtilen iç genelgede, yurt dışına çıkış harcının ödenmesine karşın yurt dışına çıkışın yapılamaması ve muafiyet kapsamında olan kişilerden harç tahsil edilmiş olması halinde, harç pulunun bilet düzenleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından bilet üzerine yapıştırılmak suretiyle tahsil edilmişse bu biletin iptal edilmesi durumunda iadesi gereken harç bedelinin bu kişi ve kurumlarca yolcuya ödeneceği vurgulandı. Pasaport ve uçuş kartlarına pul yapıştırılarak veya makbuz karşılığı ödenen çıkış harçlarının ise mükellefler tarafından vergi dairelerine veya ilgili saymanlık müdürlüğüne başvurmaları ve ilgili belgeleri ibraz etmeleriyle iadenin gerçekleşeceği bildirildi. Yeni uygulama, daha önce pasaport veya biniş kartı gösterilmeden harç pulu alınan maliye veznelerinde yolcu kuyruklarına neden olurken, yetkililer uygulamanın kanundaki esaslara göre böyle olması gerektiğini ve uygulamayla yapıştırılmayan pulların, kötü niyetli kişilerce iadesinin veya tekrar kullanımının önüne geçilmesinin amaçlandığını bildirdi.