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Yaşam

Yurtdışı denkliğinde yeni düzenleme

YÖK'ün açıklamasına göre, yurt dışında lisans okuyup Türkiye'deki eşdeğer programa göre zorunlu derslerinde eksiklik tespit edilenler, YÖK tarafından yerleştirilece

16 Eylül 2008 03:00

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışında mezun olunan lisans programının Türkiye'deki eşdeğer programa göre zorunlu derslerinde eksiklik tespit edilenler, YÖK tarafındanyerleştirilecekleri Türkiye'deki bir üniversitede bu dersleri görmeleri ve başarılı olduklarını belgelemeleri sonucunda denklik belgesi alabilecek.

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik değişikliğiyle yurt dışında mezun olunan lisans programının Türkiye'deki eşdeğer programa göre zorunlu derslerinde eksiklik tespit edilenler, YÖK tarafından yerleştirilecekleri Türkiye'deki bir üniversitede bu dersleri alacaklar. Öğrenciler, derslerde başarılı olduklarını belgelemeleri sonucunda denklik belgesi alabilecek.

Lisans düzeyi ve içeriğinde tereddüt yaşandığında başvuru sahiplerinin girecekleri "seviye tespit sınavları"nda almaları gereken puan da 60'dan 50'ye indirildi. Yılda en az bir kere uygulanacak seviye tespit sınavlarının birinci ve ikincisi arasındaki süre de iki aydan bir aya indirildi. Öğretmenlik alanındaki diplomalarda tereddüt ortaya çıktığında uygulanacak seviye tespit sınavında başarılı olmak için gereken puan da yüz üzerinden 70 puan yerine 50 puan olarak değiştirildi.

Uzaktan eğitim

Yönetmeliğin uzaktan eğitimi düzenleyen maddesinde yapılan değişikliğe göre de diploma alınan programın yüksek öğretim kurumunun faaliyet gösterdiği ülkenin yetkili kuruluşu ve kurulca tanınan bir akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmiş olması, bir üst eğitime girişte kabul edilmesi, program kredilerinin 1/3'ünden fazlasının sanal ortamda verilmemesi, programın kredi toplamının, o ülkedeki eşdeğer örgün öğretim programı kredi toplamına uygun
olması şartları aranarak uzaktan eğitim programlarından alınan diplomalar bireysel olarak değerlendirildikten sonra kabul edilecek veya reddedilecek.

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