Yurt yazarından 'MİT Başkanlığı'na kimin geleceği belli olmuş' iddiası

Yurt Yazarı Adnan Bulut, MİT'te Hakan Fidan döneminin kapanacağını, MİT Başkanlığı'na gelecek yeni ismin belirlendiğini iddia etti. Bulut, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın görevi için seçilen kişinin Yeni Şafak Gazetesi'nde dış politika yazıları yazdığını kaydetti.

Başbakanlık'ta Başdanışmanlık ve Dış İlişkiler Başkanlığı görevlerinde bulunduğunu belirttiği isim için Bulut, "Kıl payı Milletvekili seçilemeyen bu ismi ben buradan tarif etmiş oldum" dedi.

Yurt Yazarı Adnan Bulut'un, "MİT Başkanı kim olacak?" başlıklı yazısı şöyle: "

“MİT’in Başkanı mı olur” diye sormayın hemen.

Evet, yeni sistemde Mit Müsteşarlığı diye bir

makam yok artık. MİT, Cumhurbaşkanlığına

bağlı 8 başkanlıktan biri olacak. Genelkurmay

Başkanlığı da, MİT Başkanlığı da Cumhurbaşkanı

Erdoğan’a bağlı olacak. Genelkurmay Başkanı

Yaşar Güler oldu. Hulusi Akar Savunma

Bakanı olarak Erdoğan’ın yakın çalışma ekibinde

yer alacak.

Peki, Hakan Fidan yeni dönemde ne yapacak?

Benim Ankaralı ‘tombul kuş’ dün yine

kondu pencereme. Adı ve yapısı değişen MİT’te

Hakan Fidan dönemi kapanıyor gibi gözüküyor.

Erdoğan, şimdiye dek hep arkasında durduğu

Hakan Fidan’ı nerede değerlendirecek veya değerlendirecek

mi belli değil şimdilik. Belki de bellidir

de biz bilmiyoruz. Ama MİT Başkanlığı’na

kimin geleceği hemen hemen belli olmuş. Başbakanlık’ta

Başdanışmanlık ve Dış İlişkiler Başkanlığı

görevlerinde bulunmuş bir isim bu. Yeni

Şafak Gazetesi’nde dış politika yazıları yazan,

daha önce kıl payı milletvekili seçilemeyen bu

ismi ben buradan tarif etmiş oldum. İşin meraklıları

kısa bir araştırmayla bu isme ulaşır. İzleyelim,

görelim.

CHP’de at pazarlığı

‘At pazarlığı’ siyasi literatürümüze eski ABD

Başkanı Bush tarafından 2003 yılında sokuldu.

Dönemin AKP’li bakanları Yaşar Yakış ve Ali Babacan

Washington’da ABD askerlerinin kuzeyden

Irak topraklarına geçişi için tam 100 milyar

dolar istemişti. Görüşmeler uzadıkça bizimkiler rakamı

20 milyar dolara kadar düşürdüler. Dönemin

ABD Başkanı Bush bizim bakanlara “Bu

yaptığınız at pazarlığı” dedi ve uzun süre sonra bizimkiler

100 milyarla başladıkları pazarlığı 1 milyar

dolara razı olarak bitirdiler. O bir milyar dolar

alındı mı bilinmez ama “At pazarlığı” yapan

adamlar yaftası kaldı bizim memlekete.

24 Haziran seçiminin üzerinden tam bir ay

geçti. Türkiye’de hepimizin gözünün önünde

rejim değişiyor. CHP açısından 24 Haziran gecesini

ve sonraki süreci detaylarıyla yazmaya gerek

yok. Hepimizin gözü önünde yaşandı ve kurultay

için imza toplama süreci başladı. CHP gibi bir

partinin uygar tartışmalarla, şeffaf bir şekilde bu

süreci yaşaması tabii ki normaldir. Ama şu son

birkaç gündür iki tarafın karşılıklı açıklamaları, kişisel

Twitter hesaplarından beyanları hiç yakışık alıyor

mu? Delege imzaları sanki açık

artırmadaymışçasına süren tartışmalara at pazarlığı

denmez de ne denir. Mal meydanı cambazları

gibi, delege, imza, kurultay hesabı yapılan partiye

seçmen nasıl bakıyor farkında değil misiniz? Bu at

pazarlığının yıkıcı etkisi yerel seçimde çok ağır

olur benden söylemesi. Klasik CHP seçmeni 24

Haziran’ın ardından kırgınlık, küskünlük yaşıyordu,

üstüne yaptığınız bu at pazarlığı tuz biber

oldu. Belki farkında değilsiniz Beyler, Hanımlar!

İnsanlar sandığa gitmeyeceğini söylüyor. 24 Haziran’dan

ötürü size öfkeliler. Yapısal değişikliklerle

yeni döneme hazırlık yapmanız gerekirken