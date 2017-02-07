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Yurt yangınında tahliye edilen dernek yöneticileri tekrar tutuklandı

Aladağ'da meydana gelen yurt yangınında 11 öğrenci 13 kişi yaşamını yitirmişti

07 Şubat 2017 02:27

Adana'nın Aladağ ilçesinde 11'i öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangınıyla ilgili tutuklanan ve bir süre önce tahliye edilen 4 dernek yöneticisi avukatların itirazı üzerine tekrar tutuklandı.

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 29 Kasım 2016'daki yurt yangınıyla ilgili olarak, kızı da ölen yurt müdürü Cumali Genç, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ile dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç tutuklanmıştı. Avukatlarının bilirkişi raporunda 'tali kusurlu' oldukları gerekçesiyle Aladağ Sulh Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları itiraz üzerine 4 Aralık 2016'da tutuklanan şüphelilerden Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş ve Mahir Kılınç 22 Ocak'ta tahliye edildi.

Dernek yöneticilerinin tahliye edilmesinin ardından Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu ile Sosyal Haklar Derneği'nde görevli avukatlar, tahliyelere itiraz etti. Aladağ Sulh Ceza Mahkemesi itirazları tekrar değerlendirerek tahliye edilen 4 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. Karar üzerine 4 yönetici tutuklandı.

Sosyal Haklar Derneği yöneticileri, ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini açıkladı.

 

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