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Yurt ve burs başvuruları başlıyor

KYK'nın yurtlarından ve burslarından yararlanmak isteyen öğrenciler 16- 25 Ağustos tarihleri arasında başvuruda bulunabilecekler.

14 Ağustos 2010 03:00

T24- Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yurtlarından ve burslarından yararlanmak isteyen öğrenciler 16- 25 Ağustos tarihleri arasında başvuruda bulunabilecekler.  


LYS sonuçları açıklandı şehir dışına yerleşen öğrencileri de nerede kalacakları telaşı sardı.
Devlet yurtlarında kalacaklar ve burs alacaklar için yüksek öğretim kredi ve yurtlar kurumu başvuru tarihlerini açıkladı.


2010-2011 öğretim döneminde ÖSYM sonuçlarına göre ilk defa bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrencilerden yüksek öğretim kredi ve yurtlar kurumunun yurtlarında barınmak, burs, öğrenim, katkı kredisi almak isteyen öğrenciler başvurularını 16 ağustos 2010- 25 ağustos 2010 tarihleri arasında  www.kyk.gov.tr  internet adresinden yapacaklar.


Yurt başvuru sonuçları 30 ağustos 2010 tarihinde açıklanacak olup yurt kayıtları 31 ağustos- 17 eylül 2010 tarihleri arasında yapılacak.


Yurtlar 13 eylül 2010 tarihinde hizmete açılacak.

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