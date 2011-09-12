-Yurt sorununa ''Karadeniz usulü'' çözüm RİZE (A.A) - 12.09.2011 - Rize'nin Ardeşen ilçesinde geçen yıl yurt olmaması nedeniyle öğretmenevinde barınmak zorunda kalan 48 fen lisesi öğrencisinin yurt sorununa ''Karadeniz usulü'' çözüm getirildi. Öğrenciler, bu yıl, poliklinikleri başka bir hastaneye taşınan ancak halen alt katında acil servis hizmeti sürdürülen eski Ardeşen Devlet Hastanesinin üst katlarını yurt olarak kullanacak. Ardeşen Fen Lisesi'nde okuyan öğrencilerin geçen yıl yurt binası olmaması nedeniyle ilçedeki öğretmenevinde kalması üzerine, İl Milli Eğitim Müdürü Rasim Çelik ve Ardeşen Milli Eğitim Müdürü Bahri Kahya, öğrencilerin bu sorununa çözüm aramaya başladı. Pazar ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde kapsamlı bir hastane olan Kaçkar Devlet Hastanesinin hizmete girmesi üzerine Ardeşen İlçe Devlet Hastanesi ile Pazar İlçe Devlet Hastanesinin poliklinikleri bu hastaneye taşındı. Halen 112 Acil Servis hizmeti vermeyi sürdüren her iki hastanenin üst katlarındaki polikliniklerinin taşınması üzerine Çelik ve Kahya, Ardeşen Devlet Hastanesinin kullanılmayan bu katlarının ilçedeki Fen Lisesi öğrencilerince yurt olarak kullanılması için girişimlere başladı. Çelik ve Kahya'nın girişimleri sonucu, 112 Acil Servis'in yanı sıra alt katında Toplum Sağlığı Merkezi de bulunan Ardeşen Devlet Hastanesi'nin üst katlarının geçici olarak öğrenci yurdu olarak kullanılması amacıyla bir süre önce İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle protokol imzalandı. Böylece yurt sorunları çözülen 48 Fen lisesi öğrencisi, bu yıl alt katında acil servis hizmeti verilen hastanenin eskiden hastaların yattığı 3'er kişilik odalarında kalacak. -Öğrencilere yurt binası yapılacak- AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İl Milli Eğitim Müdürü Çelik, İl Sağlık Müdürlüğüyle imzaladıkları protokol çerçevesinde öğrencilerin hastane binasının üst katlarında kalacağını belirterek, ''Öğrencilere yurt binası yapmayı planlıyoruz ancak yurdun yapımı uzun süreceği için hastane binası yaklaşık 2 yıl boyunca yurt olarak kullanılacak'' dedi. Öğrenci yurdu binasının yapımının ardından öğrencilerin bu binaya taşınacağını ifade eden Çelik, ''Halen acil servis hizmeti veren hastane binasındaki acil servis girişi ile öğrencilerin gireceği kapılar ayrı. Yurt binasını yaptıktan sonra hastane binasını yeniden İl Sağlık Müdürlüğüne devredeceğiz'' diye konuştu. -Hastane binası restore edildi- Ardeşen Milli Eğitim Müdürü Kahya da ilçedeki öğrencilerin yurt ihtiyacını gidermek amacıyla böyle bir yola başvurduklarını kaydederek, ''İlgili kuruluşla görüşerek eski Ardeşen Devlet Hastanesi binasının öğrenci yurdu olarak hizmet vermesi için çalışma başlattık. Ardından binadaki restorasyon çalışmalarını tamamlayıp binayı öğrenci yurduna dönüştürdük'' dedi.