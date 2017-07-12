Yurt sahipleri istedi, MEB yönergesini yeniden şekillendirdi

Milli Eğitim Bakanı (MEB), Aladağ’daki yurt yangını sonrası çıkarılan yönergeyi, kurum sahiplerinin yaşadığı ‘geçiş süreci zorlukları’ gerekçesiyle yeniden şekillendirdi. Yönetmelikle öğrencilerin yaşam alanları iyice düşürüldü, güvenlik ve sağlık odası gibi birimleri kurma zorunluluğu 2019’a kadar kaldırıldı.

Birgün'de yer alan habere göre, Adana’nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016’da 11’i çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin de yaralandığı yangının ardından şubat ayında özel yurtlarda güvenli ve çağdaş yaşama koşullarının oluşturulması amacıyla yürürlüğe konulan yönetmeliğe göre geçen ay çıkartılan yönerge değiştirildi. Yurt ve pansiyonlarda yapılması istenen bazı değişikliklere kurum sahiplerinin geçiş sürecinde zorluk yaşadıkları gerekçesiyle itiraz etmeleri üzerine MEB, ilk yönergede yer alan bazı düzenlemelerin hayata geçirilmesini 1 Ağustos 2019’a kadar erteledi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Valilikler ve İl Eğitim Müdürlüklerine yolladığı yazı ile özel öğrenci yurt ve pansiyonlarda çağdaş standartların yakalanması için çıkarılan ‘Özel Öğrenci Barınma Yönetmeliği’ çerçevesinde haziran ayında belirlenen “Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları ile Çalışma Usul ve Esasları” hakkındaki yönergede düzenlemeler yaptı.

Bir ay geçmeden geri adım



Özel yurt ile pansiyonların kurum açma ve çalışma ruhsatı alabilmeleri için yapmaları gerekenlere ilişkin belirlenen standartlar bir ay geçmeden daraltıldı. Yapılan düzenlemeler arasında doğal havalandırma sağlayan pencere, öğrencilerin barınma yerleri, barınma yerlerinin tavan yükseklikleri, su deposu ve merdiven genişlikleri sahip ve işletmecilerin isteği doğrultusunda değiştirildi. Güvenlik odası ve sağlık odası gibi birimler zorunlu olmaktan çıkartıldı.

MEB yaptığı değişiklerle birlikte doğal havalandırma ve aydınlanmayı sağlayan oda içerisindeki pencere alanını yüzde 10’dan yüzde 5’e indirdi. Her bir stüdyo dairede bir ya da üç öğrencinin barınabileceğine ilişkin sınırlamayı da değiştiren MEB, bir öğrenci için en az 20 metrekare olan alanı 15 metrekareye, üç öğrenci için ise en az 40 metrekare olan alanı 35 metrekareye indirdi.



Kurumlardaki bölümlerin tavan yüksekliği ve tavan arasındaki mesafe için de düzenlemeler yapan MEB, “Tavan yüksekliği 2,5 metreden az olamaz” ibaresini 2,2 metreye indirirken, “Tavan yüksekliğinin 3 metreden fazla olması durumunda da 3 metre kabul edilir” ibaresini “En fazla 3 metre” olarak değiştirdi.



Yurtlarda ve pansiyonlarda yaşanacak su kesintisi halinde öğrenci başına en az 30 litre olan su deposu hacmi de 20 litreye düşürüldü.

‘Merdiven genişliğini 10 cm büyüt’



Koridor genişlikleri ile ilgili olan maddelerin hepsini yürürlükten kaldıran MEB, “Mevcut maddede belirtilen ölçüler dikkate alınmayacak, binanın mevcut durumundaki ölçüleri yerleşim planına aktarılacak” ifadesini yönergeye ekledi.

Merdiven genişliklerini de yeniden belirleyen MEB, kontenjanı en çok 200 öğrenci olan kurumlarda 1,2 metre olan merdiven genişliğini 0,9 metreye indirirken, 100 öğrenci kontenjanı için merdiveni 0,2 metre daha genişletme zorunluluğunu da 0,1’e düşürdü.

‘Kütüphaneler 10 metrekare’

Öğrenci yurt ve pansiyonlarında bulunan kütüphanelerle ilgili de düzenlemeler yapan MEB, en az 20 metrekare olan genişliği 10 metrekareye düşürdü. Düzenlemelerde özel öğrenci yurtları ve pansiyonlarında birçok birimin bulunma şartını da kaldıran MEB, arşiv ve dosya odası, çok amaçlı salon veya spor alanı, dinlenme odası, güvenlik odası, sağlık odası, ziyaretçi alanının bulunma zorunluluğunu kaldırdı.

‘Belli bir geçiş süreci talebi’

MEB, haziran ayında belirlenen standartlarda yapılan değişikliği barınma hizmeti veren özel kurumlardan gelen talep doğrultusunda yaptığını bildirdi. MEB, kurum sahipleri tarafından belirli bir geçiş süreci talebinde bulunulduğunu belirtirken, bu talepler doğrultusunda kurum açma izni ve iş yeri açma ruhsatı verilmesinde 2019 yılına kadar son düzenlemelerin dikkate alınacağını duyurdu.