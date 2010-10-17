-YURT ÖĞRENCİLERİNE "AÇIK BÜFE KAHVALTI" ANKARA (A.A) - 17.10.2010 - Devlet yurtlarında barınan öğrencilere 1 Ekim'den itibaren hafta sonları da öğrencilere kahvaltı desteği vermeye başlayan vermeye başlayan YURTKUR, yeni yıldan itibaren kahvaltıda ''açık büfe'' uygulamasına geçecek. YURTKUR Genel Müdürü Hasan Albayrak, yaptığı açıklamada, yurtlarda öğrencilere yapılan yemek yardım miktarlarının gelecek yıldan itibaren artırılacağını söyledi. Yurtlarda öğrencilere sabah kahvaltısı ve akşam yemeği katkısı verildiğini belirten Albayrak, ''Kahvaltı ve akşam yemeği katkıları 2011 yılında çok iyi düzeye çıkacak'' dedi. Öğrencilere kahvaltı verilmesi uygulamasından 1993 yılında vazgeçildiğini ancak 1 Ocak 2006'dan itibaren yeniden başlandığını anlatan Albayrak, kahvaltının sadece hafta içinde verildiğini, bu nedenle öğrencilerden tepkiler geldiğini kaydetti. Öğrenci başına kahvaltı katkısının 1 lira 60 kuruş olduğunu belirten Albayrak, ''Yurtları ziyaret ettiğim zaman öğrencilerin ''Neden hafta sonunda kahvaltı yardımı yapmıyorsunuz?' sorusuna cevap veremiyordum. Başbakanımızın talimatıyla 1 Ekimden itibaren hafta sonları da öğrencilere kahvaltı vermeye başladık'' dedi. Öğrencilerden hafta sonları yurtlarda kalanların yüzde 90'ının maddi durumunun iyi olmadığını söyleyen Albayrak, böylece bu öğrencilere hafta sonlarında da destek sağlanmış olacağını ifade etti. Öğrencilere ücretsiz alacakları kahvaltılıklar için ''kahvaltı fişi'' verildiğini ve bu fişin saat 13.00'e kadar kullanılabildiğini kaydeden Albayrak, 2011'den itibaren kahvaltıyı ''açık büfe''ye dönüştürmeyi planladıklarını bildirdi. Eskiden kahvaltılıklar standart olduğunu ve öğrencilerin çoğunun bu durumdan memnun olmadığını ifade eden Albayrak, ''Bunu kaldırdık. Öğrenci kahvaltı fişiyle kantinden kahvaltılık alabiliyor. Şimdi de kahvaltıda açık büfeye geçme çalışmaları yapıyoruz. Eğer bir öğrenci burs veya öğrenim kredisi alıyorsa, yurtta da kalıyorsa, okulda da öğle yemeğini ucuza yiyorsa, hiç kimseye muhtaç olmadan hayatını devam ettirir. Biz bu noktaya geldik'' diye konuştu. Albayrak, 81 ilde 107 ilçede toplam 240 bin 221 kişi kapasiteli 268 yurt bulunduğunu sözlerine ekledi.