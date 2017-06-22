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Yurt inşaatında parasını alamayan işçiler, iş bırakıp eylem yaptı

işçiler, bir süre şantiye alanında bekledikten sonra sessizce dağıldı

22 Haziran 2017 15:01

Aksaray Üniversitesi kampus alanı içinde yapılan yurt inşaatında çalışan işçiler 3 aydır ücret alamadıkları için iş bırakıp eylem yaptı.

Aksaray Üniversitesi kampus alanı içinde İl Özel İdaresi tarafından 39 milyon lira bedelle 2 bin kişilik öğrenci yurdu yapılmaya başlandı. Yurt yapımında yaklaşık 50 işçi çalışıyor. işçiler

Ücretlerini alamadıkları için Ramazan Bayramı tatili için memleketleri Osmaniye'ye gidemediklerini belirten işçiler, işverenin sürekli ücretlerini ödemeyi ötelediğini söyledi. Direniş üzerine inşaata gelen polis, işçilerin haklarını aramak için savcılığa suç duyurusunda bulunmaları gerektiğini ve eylemlerini sonlandırmaları gerektiğini belirtti. Bunun üzerine işçiler bir süre şantiye alanında bekledikten sonra sessizce dağıldı. 


 

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