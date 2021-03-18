Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 93,4 milyon dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 230 milyar 424 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 12 Mart ile sona eren haftada 230 milyar 330,6 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası'nın parite etkisinden arındırılmış verisine göre döviz mevduatında 12 Mart haftasında 195 milyon dolar azalma yaşandı.

Merkez Bankası verilerine göre gerçek kişilerin toplam döviz mevduatı 321 milyon dolar gerilemeyle 146 milyar 614 milyon dolara indi. Tüzel kişilerin toplam döviz mevduatı 227 milyon dolar artışla 83 milyar 716 milyon dolara çıktı.

Gerçek kişilerin parite etkisi arındırılmış olarak döviz mevduatı 445 milyon dolar azaldı, tüzel kişilerin parite etkisinden arındırılmış olarak toplam döviz mevduatı da 260 milyon dolar arttı.