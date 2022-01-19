Yurt genelinde kar yağışı etkili oluyor; işte 20 Ocak'ta eğitime ara verilen iller

20 Ocak Perşembe günü (yarın) Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İşte valiliklerden gelen açıklamalara göre eğitime ara verilen iller:

Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Bitlis

Bitlis ve ilçelerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında 20 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Sinop

Sinop’u etkisi altına alan yoğun kar nedeniyle tüm okullarda 1 gün kar tatili ilan edildi.

Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz ve tüm ilçelerimizde tüm resmi ve özel okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir” denildi.

Adıyaman

Adıyaman Valiliği, 20 Ocak Perşembe günü ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu.

Salı ve Çarşamba günü kar ve tipi nedeniyle okulların tatil edildiğini duyuran Adıyaman Valiliği, Perşembe günü de okulları tatil etti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelindeki yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 20 Ocak 2022 Perşembe günü de ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ta eğitime kar engeli 20 Ocak Perşembe günü de devam edecek.

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle verilen eğitim öğretim arası bir gün uzatıldı.

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Mevcut hava şartları ve devam eden kış koşulları nedeniyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki tüm okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personellerden hamile ve engelli olanlar da bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır” denildi.

Açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklarla yüksek kesimlerdeki çığ tehlikesine karşı da dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Rize

Rize

Rize'de, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların yarın için tatil edildiği duyuruldu.

Rize Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada; kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle okullar için tatil kararı alındığı belirtilerek, "İlimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle, ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde, özel öğretim kurslarında, çeşitli kurslarda ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime verilen aranın 1 gün (20 Ocak 2022 Perşembe) süreyle uzatılmasına, ayrıca hamile ve engelli personellerin aynı tarihte idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

Osmaniye

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde buzlanma ve don tehlikesine karşı taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası buzlanma ve don tehlikesine karşı ilçe genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle ilçemiz genelinde sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 20.01.2022 günü yüz yüze eğitim ve öğretime (1) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.

Sakarya

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre, yer yer devam eden kar yağışı ve beklenen aşırı buzlanma nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 20 Ocak'ta ara verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti. Kaldırım, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını kaydetti. Bilecik Bilecik’te kar yağışıyla kapanan 145 köy yolundan 79'u, ulaşıma açılırken, 66 köy yolu için de çalışmalar sürdürülüyor. Kentte eğitime de yarın için ara verildi. Bilecik’te etkili olan kar yağışı nedeniyle 145 köyün yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerince 79 köyün yolu açılırken, hala kapalı olan 66 köy yolunun açılması için de çalışmalar sürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bilecik Valiliği, okullarda yarın için eğitime ara verildiğini açıkladı. Valilik açıklamasında, “İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde 20.01.2022 (perşembe) tarihinde okulların 1 gün tatil edilmesine ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi. Valilik ayrıca yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu. Ağrı Ağrı Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün daha tatil edildiğini duyurdu. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla ilimiz merkezinde ve ilçelerinde bulunan tüm eğitim kurumlarında 20 Ocak 2022 gününü kapsayacak şekilde eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi. Kastamonu Kastamonu’da iki gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle 16 ilçede eğitime 1 gün daha ara verildi.



Kastamonu’da soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hava şartları sebebi ile Kastamonu’nun 16 ilçesinde eğitime 20 Ocak Perşembe günü 1 günlük ara verildi. Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, Küre, İhsangazi, İnebolu, Şenpazar, Taşköprü, Tosya ve Pınarbaşı ilçelerindeki tüm okulların 20 Ocak Perşembe günü de tatil edildiği duyuruldu. Kastamonu kent merkezi ile Araç, Tosya ve Seydiler ilçelerinde eğitim ve öğretimin devam edeceği kaydedildi. Eğitime ara verilen ilçelerce engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Kars Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle, il genelinde eğitim öğretimin 20 Ocak perşembe günü de tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Kentte yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün de okullar tatil edilmişti. Gümüşhane Gümüşhane'de buzlanma ve don nedeniyle yarın eğitime ara verileceği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım ve benzeri olumsuz etkileri olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Bu nedenle il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin yarın tatil edildiği aktarıldı. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı vurgulanan açıklamada, yoğun buzlanma nedeniyle trafiğe çıkacak sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu. Rize Rize’de etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmesinin kararının ardından Rize Valiliği, yarın da okulların tatil edildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, “İlimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle; ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde, özel öğretim kurslarında, çeşitli kurslarda ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime verilen aranın 1 gün (20 Ocak 2022- Perşembe) süre ile uzatılmasına, ayrıca hamile ve engelli personellerin aynı tarihte idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi. Giresun Giresun'da kar nedeniyle 12 ilçedeki tüm okullarda, 4 ilçede ise köy okullarında yarın eğitime ara verilecek. Valilikten yapılan açıklamada, Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi. Ayrıca, merkez, Bulancak, Keşap ve Piraziz ilçelerindeki köy okullarının da tatil edildiği kaydedildi. Kilis

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