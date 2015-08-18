Yurt Gazetesi kapanıyor mu?

Yurt gazetesinin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bugün kaleme aldığı veda yazısıyla gazeteden ayrıldığını duyurdu. Yanardağ'ın istifasının ardından gazetenin yönetim ve yazar kadrosundaki çok sayıda isim istifa etti.

Uzun süredir maddi sıkıntılar yaşayan ve sık sık çalışanların ücretlerinin ödenmemesinden dolayı iş bırakma eylemleriyle gündeme gelmişti. Medyatava adlı siteden Canan Kaya’ya konuşan Merdan Yanardağ, gazetenin kapanıp kapanmayacağını bilmediğini ve istifaları engellemeye çalıştığını söyledi.

İstifa eden kadroyla yeni bir gazete çıkarmayı planladığını söyleyen eski Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yanardağ şu açıklamalarda bulundu: “Gazetecilerin patronu olduğu bir gazete olmasını istiyoruz. Gazeteciler tarafından yayınlanan bir gazete yapmaktan başka çare yok. Elektronik ortamda başlayacağız. Eylül-Ekim gibi yayın hayatına başlaması için çaba göstereceğim” dedi.

Ayrılık kararının nedeni olarak, gazetenin yönetim anlayışı ve yayın politikası konusunda “derin bir görüş ayrılığı” oluşmasını gösteren Yanardağ şu açıklamalarda bulundu: “Etkili bir muhalefet çizgisinde etkili bir gazete yaptık. Gazete hızlı bir tiraj almaya başladığı anda bize sormadan Yurt'un baskısı düşürüldü. 40-50 binlere doğru gidebilecek durumdayken baskısı 22 bine düşürüldü. Yani gazete sabote edildi. Mali sorunların çözülmesi gerekiyordu. Temmuz sonuna kadar çalışanların ücret alacaklarının sıfırlanması lâzımdı. Bunlar yapılmadı. Bütün bunlar birikince dün bir görüşme sağladık ve bir çözüm ulaştıramadık.”

Kendisinin istifasının ardından gazetenin yönetim, yazar ve editöryal kadrosunda da istifalar yaşandığını ve bunu engellemeye çalıştığın ancak engelleyemediğini ifade eden Yanardağ, “Doğrusunu isterseniz böyle bir sonuç beklemiyordum ama benim istifamdan sonra çok sayıda isim gazeteden ayrıldı. Önlemeye çalıştım ama arkadaşlar durmadı. Bütün yazı işleri müdürleri, editörler ve yazarların çoğu istifa etti” dedi.