Yurt dışını ziyaret edenler üçüncü çeyrekte yüzde 9.9 azaldı

İstanbul, 31 Ekim (DHA) – Yurt dışını ziyaret eden kişi sayısı Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.9 azalarak 2 milyon 265 bin 796’ya geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ayrıca, yurt dışını ziyaret eden kişi sayısındaki düşüşün yanında, kişilerin ortalama harcamasının 534 dolar olduğunu ortaya koydu.

TÜİK verilerine göre;

“Turizm geliri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 11 milyar 502 milyon 665 bin dolara yükseldi. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 81.8’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 18.2’si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

“Seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize eden ziyaretçilerin bu çeyrekte yaptığı harcamaların 7 milyar 946 milyon 375 bin dolarını kişisel harcamalar, 3 milyar 556 milyon 289 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

“Üçüncü çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 589 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 724 dolar oldu.

“Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12.7 artarak 18 milyon 786 bin 765 kişiye yükseldi ve bu ziyaretçilerin yüzde 84.7’sini 15 milyon 904 bin 734 kişi ile yabancılar, yüzde 15.3’ünü ise 2 milyon 882 bin 31 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

“Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden kili harcamalarından oluşan turizm gideri, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.5 azalarak 1 milyar 209 milyon 379 bin dolara geriledi ve söz konusu harcamaların 852 milyon 91 bin dolarını kişisel, 357 milyon 288 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.” (Tablo)