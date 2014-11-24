Yurt dışından telefon getirenlere müjde

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), cihazın arızalanması sebebiyle değişim işlemlerinin E-devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden kayıt sahipleri tarafından yapılması imkanı getirildiğini duyurdu.



BTK'dan yapılan açıklamada, bireysel yolla yurt dışından getirilen cihazların arıza nedeniyle değişimlerinde e-devlet üzerinden kayıt imkanı getirildiğinin altı çizildi. açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bilindiği üzere ithalat yoluyla yurt dışından getirilen cihazlarda arıza nedeniyle cihazın değişmesi durumunda, IMEI kayıtları ithalatçı firmalar tarafından yapılabilmekte iken bireysel yolla yurt dışından getirilen telefonlarda ise aynı durumla karşılaşılan vatandaşlar çeşitli sorunlar yaşamaktaydı. Söz konusu durumun düzeltilmesi amacıyla, yurt dışından getirilen cihazın arızalanması durumunda vatandaşlarımızın kolay bir şekilde IMEI kaydını yapabilmesi için öncelikle 12 Temmuz 2014 tarihli ve 29058 sayılı Resmi Gazetede 'Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik' ve ' Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ' yayınlanmıştır."



BTK açıklamasında mevcut tebliğe bazı eklemelerin yapıldığı belirtildi. Tebliğe eklenen düzenlemeler şöyle: "Yolcu beraberinde yurt dışından getirilen cihazın arızalanması nedeniyle cihazın ya da ana kartının değiştirilmesi durumunda ilk kayıt başvuru sahibinin Kuruma başvurusu ile IMEI değişim işlemi yapılabilir. Değişim işlemine ilişkin başvuruda değişimi yapan firmadan alınan değişim belgesi sunulur. Değişim talebinin değerlendirilebilmesi için; değişim belgesinin antetli kağıt olması veya firma kaşesini içermesi gerekiyor. Değişimi yapan firmanın adı ve ünvanı ile adresi veya telefonu da bulunmalı. Değişim işleminin arıza nedeniyle yapıldığına dair bilginin bulunması, değişimi yapılan eski ve yeni IMEI numaralarını içermesi de gerekiyor.Değişim amaçlı cihaza ait IMEI numarası; teknik kontrollerden geçmesi halinde değişimi yapılacak cihazın IMEI numarası beyaz listeden çıkarıldıktan sonra beyaz listeye alınır. Her iki IMEI numarasının da aynı marka cihaza ait olması koşulu aranır."



Yasal mevzuata ek olarak kolay ve hızlı bir şekilde elektronik ortamda başvuruların alınması amacıyla çalışmalara başlanıldığına dikkat çeken BTK, cihazın arızalanması sebebiyle değişim işlemlerinin belirtilen hükümlere uygun biçimde E-devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden kayıt sahipleri tarafından yapılması imkanı getirildiğini açıkladı.