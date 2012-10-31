Yurt dışından gelen telefonlara internet üzerinden kayıt yapılacak

Ulaştırma Bakanı Yıldırım tarafından yapılan açıklama kapsamında, yurt dışından gelen yolcuların beraberinde getirdikleri cep telefonları için internet üzerinden kayıtlarının yapılması uygulamasına yarın başlanacağı duyuruldu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, yeni nesin telefondan ortaya çıkmasıyla beraber yurt dışından gelen giden yolcuların getirdikleri cep telefonu sayılarının da arttığı ifade edildi.

Bu kapsamda kayıp ve kaçağın önüne geçmek amacıyla ilk olarak kayıt zorunluluğu getirdiklerini hatırlatan Yıldırım, "MEI numaralarının tespiti sayesinde kayıp-kaçağın önüne geçtik. Ayrıca bireysel yolla getirilen cep telefonlarının Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne kaydı için 100 lira harç bedeli de belirledik. Böylece haksız kazanç sağlamanın da önüne geçmiş olduk'' şeklinde konuştu.

Yıldırım, ''Cep telefonlarının kaydettirilmesi hususunda yaşanan beklemenin önüne geçmek için telefon kayıtlarının internet ortamında yapılabilmesinin önünü açtık. Yarından itibaren vatandaşlarımız kayıt işlemlerini, abone kayıt merkezlerine gitmeden yapabilecekler'' dedi.