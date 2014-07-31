‘Yurt dışında seçimlere katılım düşük’



Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçimleri için yurt dışında oy verme işlemleri başladı. YSK Başkanı Sadi Güven, randevu sistemi nedeniyle katılımın çok düşük kaldığını belirterek, vatandaşları gümrüklerde oy kullanmaya çağırdı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, yurt dışında yaşayıp cumhurbaşkanlığı seçimi için randevu alan Türk vatandaşı sayısının, seçmen kütüklerinde 2 milyon 798 bin 709 kişi bulunmasına rağmen 248 bin 287 olduğunu belirterek, "Bayramın ikinci günü itibarıyla gümrüklerde 42 bin 208 kişinin oy kullandığını öğrendim. Vatandaşlarımızın daha fazla itibar etmelerini, anayasal haklarını kullanarak sandığa gitmelerini istiyorum" dedi.

Yurt dışında birinci turda 2 milyon 798 bin 709, ikinci tura kalınması durumunda ise 2 milyon 801 bin 445 kişinin oy kullanabileceğini belirten Güven, yurt dışında oy kullanabilmek için mutlaka randevu alınması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Randevu almayanların, bulunduğu ülkede oy kullanması mümkün olmayacak. Sadece randevu aldıkları gün oy kullanabilecekler. Yurt dışında 31 Temmuz-3 Ağustos arasında 4 gün oy kullandıracağız. Bazı ülkelerde 4, bazılarında 3, bir bölümünde iki ve bir gün oy kullanılabilecek. Randevu almayanların randevularını sistem otomatik verdi. Randevu almayanlar, nerede, hangi gün oy kullanacaklarını www.ysk.gov.tr adresine girmek suretiyle öğrenebilir. Randevu gününü kaçıranlar, gümrüklerde oy kullanabilecek. Daha önce gümrüklerde sandık kurduğumuz yer sayısı az iken bu kez 42 yerde sandık kurduk. Eskiden yurt içi giriş çıkışlarda oy kullanılabilirken şimdi gümrüklerin dışına sandıkları koyduk. Yurtta izinlerini geçiren vatandaşlarımız, oylarını izinli oldukları sürede 10 Ağustos'a kadar kullanabilecek."

"Odalar 4 kilitle açılıp kapanıyor"

Yurt dışı seçmenlerin oy verme işlemlerine ilişkin güvenlik önlemlerine de değinen Güven, konsolosluklarda beşer kişiden Saklama Kurulları oluşturduklarını dile getirerek, “Her bir kurulda, konsolos, kıdemli memur, önceki seçimde en çok oy alan üç siyasi parti olan AK Parti, CHP ve MHP'den birer temsilci bulunduğu belirtti ve ekledi:

"Buradan gönderdiğimiz malzemeleri saklıyorlar. Malzemelerin bulunduğu odalar 4 kilitle açılıp kapanıyor. Oy kullanılacağı zaman sandıkları götürüp teslim edecekler. Orada da aynı siyasi partilerin temsilcileri ve iki memur olacak. Oy kullanma işlemi bittikten sonra torbalar konsolosluklara getirilip yine saklanacak. Saklama Kurulları, seçim bittikten sonra oy torbalarını buradan göndereceğimiz uçağa teslim edecek. Uçaklarda, Türkiye'de YSK'da temsilci bulundurma hakkına sahip 5 partinin temsilcisi ve memurlarımız olacak. Konsolosluklardan teslim edilen oy torbalarını alacaklar. 4x4 bayrak yarışı gibi her siyasi parti temsilcisi, yurt dışında oyların kullanımından Türkiye'ye getirilmesine kadar elden ele teslim etmek suretiyle güvenli şekilde naklini sağlayacak. Dolayısıyla çok güvenli şekilde oyları dünyadan toplayacağız."