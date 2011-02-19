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YURT DIŞINDA OY YSK DÜZENLEMESİNİ BEKLİYOR ANKARA (A.A)

19 Şubat 2011 11:25

-YURT DIŞINDA OY YSK DÜZENLEMESİNİ BEKLİYOR ANKARA (A.A) - 19.02.2011 - Devlet Bakanı Faruk Çelik, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerde oy kullanabilmeleri için atılacak adımlardan birisi olarak, "Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yapacağı düzenlemeyi beklediklerini" kaydetti. Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Devlet Bakanı Çelik, "Dışişleri Bakanlığı'nın olumlu görüş bildirdiğini, YSK'nın takvimi belirlemesinden sonra bu konuda önemli bir ilerleme kaydedileceğini" söyledi. Devlet Bakanı Faruk Çelik, "Dışişleri Bakanlığımızın olumlu görüşünü de ekleyerek konuyu Yüksek Seçim Kurulu'na gönderdik. YSK'nın bu konudaki takvimini ve uygulamasını bekliyoruz. Önümüzdeki genel seçimlerde yurt dışındaki vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde oy kullanabilmesi mümkün olacak gibi görünüyor" dedi. Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın, yurt dışında yaşayan vatandaşlarla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına çözüm üretmek konusunda görevli olduğunu kaydeden Çelik, yurt dışında yaşayan vatandaşların en temel sorunlarından birinin seçimlerde oy kullanabilmeleri konusunda pratik bir düzenlemenin bulunmaması olduğunu belirtti.  Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, seçimlerde gümrük kapılarında kurulan sandıklarda oy kullanabiliyor. Ancak, bu uygulamanın "masraflı, yorucu ve zahmetli olması nedeniyle", katılımın son derece düşük olduğu, son genel seçim ve referandumda yurt dışında yaşayan yaklaşık 2,5 milyon seçmen vatandaşın katılım oranının yüzde 10 civarında olduğu belirtiliyor.  Devlet Bakanı Çelik, bu verilerden hareketle, yurt dışında yaşayan vatandaşların sadece gümrük kapılarında değil, yaşadıkları ülkelerde de oy kullanabilmelerinin "önemli bir ihtiyaç olduğunu" kaydetti. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının, 2011 genel seçimlerinde "yurt dışında kurulacak sandıklarda" ve "elektronik olarak" oy kullanabilmeleri için Anayasal ve yasal düzenlemeler hazır.  Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre de, vatandaşların yoğun olarak yaşadığı ülkelerin hemen hemen hepsinde önceden izin almak veya bilgi vermek kaydıyla diplomatik temsilciliklerde sandık kurulmasının yasal olarak mümkün olduğu belirtiliyor.  Dışişleri Bakanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın da yurt dışında sandık kurulması konusunda YSK ile irtibat halinde olduğu ve bu konuyla ilgili YSK'nın nihai kararını beklendiği bildirildi. 

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