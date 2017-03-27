T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Yurt dışında oy verme işlemi başladı

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu için oy verme işlemi bugün 6 Avrupa ülkesinde başladı. Başkonsoloslukların önünde kuyruklar oluştu.

27 Mart 2017 17:08

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu için oy verme işlemi bugün 6 Avrupa ülkesinde başladı.

Almanya, Fransa, İsviçre, Avusturya, Danimarka ve Belçika'da yaşayan seçmenler, başkonsolosluklara kurulan sandıklarda oylarını kullanıyor. Oy kullanma işlemleri 9 Nisan'a kadar devam edecek.

Berlin'deki Türkiye Başkonsolosluğu önünde sabah saatlerinden itibaren kuyruk oluşmaya başladı.

Reuters haber ajansına konuşan ve oyunu kullanmak üzere kuyrukta bekleyen seçmenlerden Erdal Çakıroğlu, "Ne derlerse desinler biz Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız. Sonuna kadar evet diyoruz. Ülkemizin istikrarını desteklemek için buradayız" dedi.

Bir diğer seçmen Melahat Yıldız ise "Mevcut siyasi koşullar ışığında 'Hayır' oyu kullanacağım. Çünkü ülkemi seviyorum. Ülkemin geleceği için, çocuklarım ve torunlarım için hayır diyeceğim" diye konuştu.

Dış temsilciliklerde oy verme işlemleri, bu hafta içerisinde diğer ülkelerde de başlayacak. Toplam 57 ülkede sandık kurulacak.

buradan
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TürkiyeNisanAvrupaBaşkonsolosluklarınFransaAvusturya DanimarkaBelçikaOyTürkiye BaşkonsolosluğuErdalTürkiye Türkiye CumhuriyetiSonunaMelahat YıldızToplam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24