Yurt dışında oy verme işlemi başladı

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu için oy verme işlemi bugün 6 Avrupa ülkesinde başladı.

Almanya, Fransa, İsviçre, Avusturya, Danimarka ve Belçika'da yaşayan seçmenler, başkonsolosluklara kurulan sandıklarda oylarını kullanıyor. Oy kullanma işlemleri 9 Nisan'a kadar devam edecek.

Berlin'deki Türkiye Başkonsolosluğu önünde sabah saatlerinden itibaren kuyruk oluşmaya başladı.

Reuters haber ajansına konuşan ve oyunu kullanmak üzere kuyrukta bekleyen seçmenlerden Erdal Çakıroğlu, "Ne derlerse desinler biz Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız. Sonuna kadar evet diyoruz. Ülkemizin istikrarını desteklemek için buradayız" dedi.

Bir diğer seçmen Melahat Yıldız ise "Mevcut siyasi koşullar ışığında 'Hayır' oyu kullanacağım. Çünkü ülkemi seviyorum. Ülkemin geleceği için, çocuklarım ve torunlarım için hayır diyeceğim" diye konuştu.

Dış temsilciliklerde oy verme işlemleri, bu hafta içerisinde diğer ülkelerde de başlayacak. Toplam 57 ülkede sandık kurulacak.