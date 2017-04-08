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Yurt dışında oy kullanma yarın sona eriyor

16 Nisan referandumu için yurt dışındaki oy verme işlemi yarın sona erecek

08 Nisan 2017 23:32

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında, yurt dışında oy verme işlemi yarın sona erecek.

Oy verme işleminin başladığı günden bu yana Almanya, ABD, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg, Norveç, Kanada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Romanya, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Bulgaristan ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'ndaki temsilciliklerde 928 bin 594 seçmen oy kullandı.

Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti, Gürcistan, İran, İrlanda, İspanya, Japonya, Katar, Kosova, Kuveyt, Lübnan, Macaristan, Mısır, Özbekistan, Polonya, Singapur, Sudan, Tayland, Ukrayna, Umman, Ürdün ve Yeni Zelanda'da ise yarın oy kullanılabilecek.

Oy verme işlemi yurt dışında 57 ülkedeki 120 temsilcilikte yarın sona erecek, gümrük kapılarında ise 16 Nisan'a kadar sürecek.

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