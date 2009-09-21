Yurt dışında ev almanın tam zamanı

ABD ve Avrupa'daki gayrimenkul fiyatlarındaki yüzde 50'lere varan düşüşler Türk yatırımcılarının gözünü buralara çevirmesine neden oldu. Bu düşüşler ile birlikte konut fiyatları artık ABD'nin popüler tatil bölgesi Miami'de de uçuk seviyelerde seyretmiyor.



ABD'de son yaşanan kriz ile birlikte düşen emlak fiyatları cebinde parası olan müşterilere cazip alım fırsatları sunuyor. Fiyatlardaki bu düşüş, kendini şehir merkezlerindeki ofis ve daire fiyatlarında olduğu gibi popüler tatil bölgelerinde de gösteriyor.



Örneğin, ülkenin en bilinen tatil bölgelerini başında gelen Miami'de 140 metrekare büyüklüğünde, deniz manzaralı, havuzlu, golf sahası bulunan bir sitede iki oda ve iki banyoya sahip bir konut 290 bin dolara satılıyor. Uzmanlar, İstanbul'da satışa sunulan kimi konutların fiyatı ile karşılaştırıldığına bu fiyatların oldukça elverişli olduğunu söylüyor.



Aynı bölgede bahçe içinde yer alan 70 metrekare genişliğindeki bir banyo, salon ve yatak odasına sahip konutlar ise 150 bin dolara ve altı fiyatlara satışa sunuluyor.



ABD'liler iş birliğine geliyor



Ankara'lı gayrimenkul firmalarından Barışkent Gayrimenkul Genel Müdürü Barış Aydın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Özellikle ABD kökenli gayrimenkul firmaları ellerindeki gayrimenkul havuzlarını bizimle paylaşmak istiyor. Türk yatırımcılar da bu gelişmeye sıcak bakıyor. Kelepir fiyatlara gayrimenkuller var' dedi.



Küresel mali krizin etkilerinin ABD ve Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde devam ettiğini kaydeden Aydın, Türkiye'deki canlı gayrimenkul piyasasının yabancı firmaların da dikkatini çektiğini belirtti.



Aydın, 'Ankara merkezli firmamız çok sayıda yabancı gayrimenkul firması tarafından ziyaret ediliyor. İşbirliği teklifleri son dönemde inanılmaz boyutlara vardı. Özellikle ABD'li gayrimenkul firmaları Türk yatırımcıya ve yine bizim üzerimizden Türk Cumhuriyetlerindeki yatırımcılara ulaşmak istiyor. Kendi iç pazarında satamadıkları gayrimenkulleri çok iyi fiyatlarla satmayı hedefliyorlar' dedi.



Marka satın almak için de uygun zaman



Aydın, gayrimenkul dışında, çeşitli sektörlerde dünyanın tanınmış markalarının da çok cazip fiyatlarla satıldığını, başta Çin olmak üzere bazı ülkelerin bu markaları kazanmak için yoğun bir çaba içinde olduğunu bildirdi.



Türk yatırımcısının da mutlak suretle bu pazarda kendisini göstermesi gerektiğini vurgulayan Aydın, 'dünyanın çok önemli markaları bu dönemde rahatça Türkiye'ye kazandırılabilinir. Hükümetin de destek olması halinde Türk ekonomisi büyük kazanımlar elde edebilir' şeklinde konuştu.

