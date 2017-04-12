Yurt dışına çıkmak isteyen sağlık çalışanlarına izin zorunluluğu

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, yurt dışına çıkacak sağlık çalışanlarının, müdürlükçe hazırlanacak "Yurt dışına çıkmalarında mahzur yoktur" ibareli yazı almaları gerektiğini duyurdu.

Resmi açıklama yapıldı

Kurumun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Olağanüstün Hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin, Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün yazısı ile illerde halk sağlığı müdürü ve genel sekreterlerin uygun görüşü ile il sağlık müdürü tarafından gerekli işlemlerin yapılacağı bildirilmiş olup, işlemler müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Bu itibarla yurtdışına çıkacak hususi ve hizmet damgalı kurumunuz personeli ve pasaport hamili olan eş ve çocuklarının yurtdışı çıkış işlemleri için müdürlüğümüzce hazırlanacak 'Yurt dışına çıkmalarında mahzur yoktur' ibareli yazıyı her yurt dışı çıkış işlemleri öncesi almaları gerekmektedir."