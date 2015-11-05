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Yurt dışına çıkış yasağının ardından, Savcı Adnan Çimen'in pasaportuna el kondu

Savcı Çimen, hakkında yurt dışı yasağı kararı alınan 54 hakim ve savcıdan biriydi

05 Kasım 2015 19:54

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyduğu 54 hakim ve savcıdan biri olan Savcı Adnan Çimen'in, hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulduğu gün Almanya'ya gitmek üzere geldiği Atatürk Havalimanı'nda pasaportuna el konulduğu ve gidişine izin verilmediği öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, “Silahlı terör örgütü kurma ve üye olmak", “Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından yurtdışına çıkış yasağı konulan 54 kişiden biri olan savcı Çimen, kararın verildiği gün akşam saatlerinde Almanya'nın Hamburg kentine gitmek için Atatürk Havalimanı'na geldi. Hakkındaki karar nedeniyle Çimen'in pasaportuna el konuldu ve çıkışına izin verilmedi.

 

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