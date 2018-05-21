Yurt dışına çıkış yasağı konan Eren Erdem: CHP yönetimi bunun böyle olacağını biliyordu

24 Haziran'da gidilecek seçimlerde liste dışı kalarak milletvekili adayı olamayan CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, ailesi ile birlikte Almanya'ya gitmek istemesine izin verilmemesine ilişkin olarak, "Havalimanında yurtdışına çıkış yasağı tarafıma tebliğ edildi. Listede adım olmayınca bu karar alındı. Genel Merkez bunun böyle olacağını biliyordu" dedi.

Açıklama yapan Erdem, “Zaten Almanya’da evim var. 15-20 günde bir Almanya’ya gidip geliyorum. Bu ziyarette PM toplantısından önce planlanmış bir ziyaretti. Seçim kampanyalarına başlamadan önce Almanya’daki işlerimizi halletmek için eşimle beraber planlamıştık. Ancak havalimanında yurtdışına çıkış yasağı tarafıma tebliğ edildi. Listede adım olmayınca bu karar alındı. Genel Merkez bunun böyle olacağını biliyordu” ifadesini kullandı.