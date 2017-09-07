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Yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan Aslı Erdoğan, pasaportunu geri aldı

PEN, Yazar Aslı Erdoğan’ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için kampanya başlatmıştı

07 Eylül 2017 21:56

KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yayın kurulunda yer aldığı gerekçesiyle tutuklanan ve 4,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan yazar Aslı Erdoğan, yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmış olmasına rağmen kendisine verilmeyen pasaportunu aldı. 

Evrensel'in aktardığı habere göre Aslı Erdoğan, pasaportunu geri aldığını, "Pasaportumu nihayet aldım.Bir haksızlığın giderilmesinde bana destek veren bütün kurum ve kişilere ve en başta üyesi olduğum Uluslararası Pen'e ve CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan'a, duyarlılık gösteren basın kuruluşlarına içtenlikle teşekkür ederim" ifadelerinin yer aldığı mesajıyla duyurdu. 

PEN (Uluslararası Yazarlar Birliği) Onursal Üyesi Aslı Erdoğan, pasaportu geri verilmediği gerekçesiyle yurt dışında kendisine verilen ödülleri almaya gidemiyordu. PEN, Yazar Aslı Erdoğan’ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için kampanya başlatmıştı. 

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