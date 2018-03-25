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Yaşam

Yurt dışına çıkış harcı uçak biletine ekleniyor

Harç gelirlerinden yılda 100 milyon lirayı geçen gelir elde ediliyor

25 Mart 2018 12:28

Yurt dışına çıkış yapan Türklerden çıkış başına alınan 15 liralık harç ücretinin, vatandaşlara kolaylık olması açısından uçak bileti fiyatlarına dahil edilmesiyle ilgili çalışmalar başlatıldı.

Yurt dışına çıkış yapan Türk vatandaşlarından alınan 15 lira tutarındaki harçlardan yılda 100 milyon lirayı geçen gelir elde ediliyor. Harç ödemesi kaynak olarak kullanıldığı için gelecekte de devam edecek ancak vatandaşa kolaylık olması açısından biletlere dahil olmasıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Üzerinde çalışılan bir programınkabul görmesi halinde, bir yazılım sayesinde yolcu havayollarından bilet alırken harç bedelini ödeyebilecek.

Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre yerli ve yabancı havayolu şirketinden bilet alan harç ödemesi gereken Türk yolcu, bilet alımı sırasında harç pulu ödemesiyle ilgili bir seçenekle karşılaşacak.

Bu seçeneği kabul ederek ödemeyi yapan yolcunun biniş bankosundan aldığı biniş kartında otomatik olarak “Harç ödemesi yapmıştır” yazacak. Uygulama kabul edilse de vezneler yine harç pulu vermeye devam edecek. 15 TL’lik harç bedeli anlaşmalı bankalara ödenmesinin yanı sıra vergi dairelerinden veya havalimanlarındaki vezneden pul alım yoluyla da yapılıyor.

Yıllara göre harç gelirleri

2007: 58 milyon 871 bin TL

2008: 50 milyon 95bin TL

2009: 50 milyon 75 bin TL

2010: 73 milyon 940 bin TL

2011: 88 milyon 631 bin TL

2012: 67 milyon 82 bin TL

2013: 86 milyon 449 bin TL

2014: 91 milyon 845 bin TL

2015: 99 milyon 135bin TL

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