-YURT DIŞINA 50 TİCARET MÜŞAVİRİ ANKARA (A.A) - 06.01.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, yurt dışına yeni atanacak olan 50 ticaret müşavirinin 1-2 gün içinde görev yerlerine gönderileceğini söyledi. Çağlayan, Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen 3. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ticaret müşavirlerini bundan böyle yılda bir kez toplayarak hedefleri ve çalışmaları değerlendireceklerini ifade etti. Ticaret müşavirlerinin yapısının değiştiğini ve sayılarını 250'ye çıkarma kararı aldıklarını anlatan Çağlayan, ''Ben göreve geldiğimde ticaret müşavirlerinin sayısı 109'du. Sonra 115'e çıkardık, şimdi 250'ye çıkartarak 2,5 katından fazla bir rakama getiriyoruz'' dedi. Bu çerçevede kararnamelerin hazırlandığını, yeni atanacak olan 50 ticaret müşavirini 1-2 gün içinde görev yerlerine göndereceklerini ifade eden Bakan Çağlayan, 40 ticaret müşavirini de en geç 1-2 ay içinde atayacaklarını söyledi. Böylelikle sayıyı bir kaç ay içinde 205'e çıkartacaklarını belirten Çağlayan, kalan 45 ticaret müşavirinin de bu yıl içinde görev yerlerine gönderilmesini hedeflediklerini söyledi. Çağlayan, Türkiye'nin 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat ve 1 trilyon dolarlık dış ticaret hacmine ulaşma hedefi açısından yurtdışı ticaret müşavirlerinin çalışmalarının önemli olduğunu kaydetti.