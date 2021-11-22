Yurt dışı üretici fiyatları yıllık yüzde 32 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre; YD-ÜFE, ekimde aylık yüzde 7,93, yıllık ise yüzde 32,96 arttı.

YD-ÜFE, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,36 artış gösterdi.

Sanayinin iki ana sektöründen madencilik ve taş ocakçılığında yıllık fiyat değişimi yüzde 25,60, imalatta yüzde 33,09 artış olarak gerçekleşti.

Enerjide yüzde 139 artış

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 42,00, dayanıklı tüketim malında yüzde 25,07, dayanıksız tüketim malında yüzde 21,89, enerjide yüzde 139,16, sermaye malında yüzde 18,48 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat aylık yüzde 7,96 arttı. Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 6,46, imalatta yüzde 7,96 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 8,15, dayanıklı tüketim malında yüzde 5,70, dayanıksız tüketim malında yüzde 6,54, enerjide yüzde 18,28, sermaye malında yüzde 6,74 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık en az artış ulaşımda

Yıllık YD-ÜFE'ye göre; 19 alt sektör daha düşük, 6 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. YD-ÜFE sektörlerinden diğer ulaşım araçları yüzde 12,47, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 12,76, makine ve ekipmanlar yüzde 15,04 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 139,16, ana metaller yüzde 63,34, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 48,39 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık YD-ÜFE'ye göre; 22 alt sektör daha düşük, 3 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. YD-ÜFE sektörlerinden içecekler yüzde 4,91, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 5,13, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 5,20 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 18,28, ana metaller yüzde 9,41, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 8,12 ile endeksin en çok arttığı alt sektörler oldu.