Yurt dışı temsilciliklerinde oy kullanmak için son gün

1 Kasım tekrar seçimleri için yurtdışı temsilciliklerinde oy verme işlemi bugün saat 21.00’de sona erecek. Gümrüklerde ise oy verme işlemi 1 Kasım’a kadar devam edecek. Avrupa'da seçimlerin son gününde oy kullanacak vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. İsviçre yüzde 46,45 ile seçime katılım oranının en yüksek gerçekleştiği ülke olırken Avrupa'daki Türkiye vatandaşları bugün TSİ 23.00'e kadar sandık başına giderek oylarını kullanabilecek.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Avrupa'daki oy verme işlemlerinde son gün yoğunluğu yaşanıyor. Oyların kullanıldığı konsoloslukların önünde özellikle şehir dışlarından otobüslerle gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.



Türkiye'de 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanma işlemleri bugün sona eriyor.



Almanya'da Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Essen, Münster, Köln, Frankfurt, Mainz, Karlsruhe, Stuttgart, Münih ve Nürnberg'te oy kullanma işlemleri sorunsuz devam ediyor.



Vatandaşlar, 140 bin seçmenin bulunduğu başkent Berlin'de ve 128 bin seçmenin bulunduğu Köln'de sabah erken saatlerde oy kullanmaya geldiler.



Almanya genelinde akşama doğru sandık önlerindeki kalabalıkların artması bekleniyor.



Bir milyon 411 bin seçmenin bulunduğu Almanya'da dün itibarıyla oy kullananseçmen sayısı 516 bin olarak gerçekleşmişti.



Paris'te katılım oranı yüzde 40



Fransa'nın 6 büyük şehri Paris, Lyon, Strazburg, Marsilya, Bordeaux ve Nantes'da bulunan başkonsolosluklarda da oy kullanma işlemlerinde yoğunluk yaşanmaya başlandı.



Bu şehirlerde şimdiye kadar oy kullanma işlemleri sorunsuz şekilde gerçekleşirken, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu binası önünde, şehir dışından otobüslerle gelen vatandaşlar kuyruk oluşturdu.



Paris Başkonsolosluğu yetkilileri, bugün yaklaşık 4 bin kişinin oy kullanmasını beklediklerini ve Paris bölgesinde seçime katılımın böylelikle yüzde 40'ı geçebileceğini söyledi.



Yaklaşık 315 bin civarında seçmenin olduğu Fransa, Almanya'dan sonra yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu ülke olma özelliğini taşıyor.



Belçika'da katılım yüzde 39.5



Belçika'da ise, oy kullanma işlemleri ile ilgili bilgi veren Brüksel Başkonsolosu Ali Barış Ulusoy, şu ana kadar Brüksel ve Anvers'te kurulan sandıklarda 48 bin 965 oy kullanıldığını bildirdi.



Belçika'da kayıtlı bazı vatandaşların gümrüklerde de oyunu kullandığına dikkati çeken Ulusoy, Brüksel Başkonsolosluğu seçim bölgesinde şimdiye kadar toplam 52 bin 695 kişinin sandığa gittiğini ve yüzde 39,5'lik bir katılım yakalandığını söyledi.



Ulusoy, "Eğer dünkü katılımı sağlayabilirsek Brüksel ve Anvers'te toplam 6 bin oy daha kullanılabilir" dedi.



Hollanda



Hollanda'da da oy verme işlemi sorunsuz devam ediyor.



Seçmen niteliklerine sahip yaklaşık 243 bin Türk'ün ikamet ettiği ülkede dört gün boyunca Rotterdam, Amsterdam ve Deventer'deki üç seçim merkezinde kurulan 78 sandıkta toplam 82 bin 229 kişinin oy kullandığı bildirildi.



Danimarka



Danimarka'da ise bugüne kadar oy kullananların sayısı 13 bin 228 oldu.



Ülkede, bugün sabah saatlerinde sandığa yoğun bir ilgi gözlenmezken öğle saatlerinde farklı partilerin uzak şehirlerden oy kullanmaya getireceği seçmenlerin katılımıyla, oy kullanan seçmen sayısında geçtiğimiz seçime oranla en az yüzde 50'lik artış olması bekleniyor.



Konsolosluk görevlisi Abburrazak Sarıkaya AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk iki gün çok az oy kullanıldığını, ancak sonraki günlerde okulların sonbahar tatiline girmesi ve partilerin teşvikleriyle oy kullanan sayısında artış olduğunu kaydetti.



Sarıkaya, bugün sonunda bölgedeki toplam seçmenin yüzde 45'inin sandığa gitmiş olacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.



İsviçre



Cenevre Başkonsolosu Hüseyin Barbaros Dicle, Avrupa'da seçime katılım oranına bakıldığında İsviçre'nin katılım oranının en yüksek olduğu ülke olduğunu açıkladı.



İsviçre genelinde 93 bin 259 Türk seçmenin bulunduğunu ve Cenevre Başkonsolosluğu'na kayıtlı 10 bin 538 seçmenin olduğunu ifade eden Dicle, şimdiye kadar gümrük kapılarında kullanılan oylar da dahil Cenevre'ye kayıtlı seçmenlerin 4 bin 924'ünün oy kullandığını, bunun da toplam seçmen sayısının yüzde 46,73'üne denk geldiğini söyledi.



Dicle, resmi kayıtlara bakıldığında İsviçre'nin yüzde 46,45 ile son güne girilirken seçime katılım oranının en yüksek olduğu ülke durumunda olduğunu bildirdi.



İsviçre'de geçen genel seçimde ise seçime katılım oranı yüzde 39,41 olarak gerçekleşmişti.



Seçimin son günlerinde, beklenen yoğunluğun olmadığını da ifade eden Dicle, "Cumartesi günü oy kullanan seçmen sayısı beklentinin altındaydı. Cenevre'de 329 seçmen cumartesi günü oy kullandı" dedi.



Dicle, seçmenlere oy kullanma çağrısında da bulundu.



İngiltere



Türkiye'de 1 Kasım'da yapılacak milletvekili genel seçimi için Birleşik Krallık'taki oy verme işlemi de sorunsuz devam ediyor.



İngiltere, Kuzey İrlanda, Galler ve İskoçya'da yaşayan Türk vatandaşları, oy kullanmak için sandık başına giderek, oylarını Londra'nın batısındaki Olympia Sergi ve Konferans Merkezi ile İskoçya'nın başkenti Edinburgh'daki Edinburgh Başkonsolosluğu çalışma ofisinde kurulan sandıklarda kullanıyor.



Türkiye'de 7 Haziran'da yapılan genel seçim için Birleşik Krallık'ta kayıtlı 28 bin 650 kişi sandık başına gitmişti.



İtalya



Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları için 26. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nin son oy verme gününde İtalya'daki oy verme noktaları olan Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ve Milano Başkonsolosluğu'nda da son gün sakin başladı.



Yetkililer, yoğunluğun ilerleyen saatlerde artmasını beklediklerini ifade etti.



Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'ne kayıtlı 3 bin 32 seçmenden, cuma günü başlayıp dün devam eden oy verme işleminde, şu ana kadar oy kullananların sayısı 612 oldu. 10 bin 755 kayıtlı seçmeni bulunan Milano Başkonsolosluğu'nda ise ilk iki günde toplam 2 bin 478 vatandaş oyunu kullandı.



İspanya



İspanya'da yaşayan Türk vatandaşları da Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğu'nda 2'şer sandıktan toplam 4 sandıkta oy kullanılıyor.



Madrid'de bin 505, Barselona'da da 901 olmak üzere toplam 2 bin 406 seçmen kayıtlı bulunuyor.



Oy kullanma işlemlerinin sorunsuz devam ettiği bildirildi



Dış temsilciliklerde TSİ 23.00'e kadar oy kullanılabilecek



1 Kasım tekrar seçimleri için yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi bugün TSİ 23.00'te sona erecek. Gümrüklerde ise oy verme işlemi 1 Kasım'a kadar devam edecek.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yurt dışındaki seçmenlere kolaylık amacıyla 24-25 Ekim tarihlerinde oy kullanma saatlerini uzatmış ve temsilciliklerdeki kabin sayılarını arttırmıştı.



Buna göre, tüm yurt dışı temsilciliklerde 24-25 Ekim tarihlerinde yerel saatlerle 10.00-19.00 olan oy verme saatleri, 09.00-21.00 olarak düzenlenmiş, oy verme yerlerinde iki olan kabin sayısı üçe çıkarılmıştı.



Yurt dışında 54 ülkede, 113 sandıkta oy kullanacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının oyları, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek. Yurt dışında toplam 2 milyon 895 bin 885 kayıtlı seçmen bulunuyor.



Ankara'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na getirilecek oylar, 1 Kasım akşamı, tüm yurtta oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer oylarla eş zamanlı açılarak sayılacak.



Gümrük kapılarında ise oy verme işlemi 1 Kasım Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek.



Oy verilecek gümrük kapıları şu şekilde:



Sarp, Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli, Dilucu, Dereköy karayolu gümrük kapıları, Şakirpaşa, Esenboğa, Antalya, Eskişehir, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Atatürk, Sabiha Gökçen, Adnan Menderes, Erkilet, Konya Askeri, Dalaman, Bodrum-Milas, Samsun, Trabzon, Zonguldak havalimanı gümrük kapıları, Kuşadası, Ayvalık, Derince, Mersin, Taşucu, Bodrum, Samsun liman gümrük kapıları.