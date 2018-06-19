Yurt dışı seçmeni sandığa ilgisiz; katılım yüzde 40,3

YSK Başkanı Sadi Güven yaptığı açıklamada ''Yurt dışında ve gümrüklerde an itibarıyla oy kullanan seçmen sayımız 1 milyon 227 bin 931'' dedi.

Mevcut rakamlara göre katılım oranı bir miktar artış gösterdi. Gümrük kapılarında 24 Haziran'a kadar verilmeye devam edildiği oylarla beraber bu sayının biraz daha artması bekleniyor.

Güven'in açıkladığı rakamlara göre yurt dışında yaşayan Türk seçmenin 24 Haziran seçimlerine katılım oranının 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimleri'ne katılım oranına göre daha fazla olduğu gözlendi.

1 Kasım seçimlerinde listelere kayıtlı 2 milyon 899 bin yurt dışı seçmenden 1 milyon 159 bini sandığa gitmiş ve katılım oranı yüzde 40.01 olarak gerçekleşmişti.

YSK verilerine göre 24 Haziran seçimleri için kayıtlı 3 milyon 47 bin yurt dışı seçmen bulunuyor. YSK Başkanı'nın seçmenlerden şu ana kadar 1 milyon 227 bin kişinin oy kullandığını açıkladığı yurt dışı seçmenin sandığa gitme oranı mevcut rakamlarla yüzde 40,3 olarak gerçekleşti.

Bu oran 7 Haziran 2015 seçimleri için ise rakam oldukça düşüktü. Haziran'da kayıtlı 2 milyon 866 bin seçmenden yalnızca 931 bini oy kullanmış ve katılım oranı yüzde 32,5'de kalmıştı.