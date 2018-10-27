YURT BÜLTENİ -10 

Tunceli Valiliği, 2 askerin şehit olması ile ilgili adli ve idari soruşturma başlattı (1)

Tunceli Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada; 2 askerin şehit olduğu 10 askerin donma tehlikesi geçirdiği olayla ilgili olarak Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın adli, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı\'nın da idari soruşturma başlattığı açıklandı.



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İmar barışında son başvurusu süresi 31 Aralık\'a uzatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Valiliği\'ni ziyaretinde imar barışında son başvurusu süresi olan 31 Ekim tarihinin 31 Aralık tarihine uzatıldığını açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Murat Kurum\'nun Kocaeli ziyaretleri

İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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Otomobille, minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Tekirdağ\'ın Malkara ilçesinde otomobille hafif ticari minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 2\'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolunun Çavuşköy Mahallesi mevkiinde bugün öğlen saatlerinde meydana geldi. Tekirdağ\'dan Malkara İstikametine seyreden Rahmi Acar(53) yönetimindeki 34 NT 5607 plakalı hafif ticari minibüs aynı istikamette giden Ali Tuncer, (49) yönetimindeki 34 JJ 3483 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ali Tuncer ile otomobilde bulunan Ayşe Nur Engiz, Derya Evrim Tuncer ile çocuklar Ada Venüs Tuncer ve Uzay Enver Tuncer, yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yerinden detaylar

-Ambulansın gelişi

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Yaralıların ambulansa taşınası

-Ambulansın yaralıları hastaneye götürmesi

-Kaza yapan araçlardan detay

-Sürücünün olayı anlatması

-Çevreden detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

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5\'inci kattan düşerek ölen Şerife, toprağa verildi

Konya\'da, oturdukları 5 katlı apartmanın çatı katındaki dairelerinin terasından düşerek yaşamını yitiren 8\'inci sınıf öğrencisi Şerife Gök\'in (13) cenazesi, toprağa verildi.

Olay, dün 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Hünkar Beğendi Sokak\'ta meydana geldi. Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu son sınıf öğrencisi Şerife Gök, 14.30 sıralarında okuldan gelip, üzerini değiştirdi. Şerife, annesi Emet Gök\'e, hava alacağını söyleyip, çatı katındaki dairelerinin terasına çıktı. Bir süre sonra evde bulunan kardeşleri, ablalarının dengesini kaybedip düştüğünü görünce, çığlıklar attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla ağır yaralı olarak Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırılan Şerife Gök, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

BABADAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Bir fabrikada işçi olarak çalışan baba Ali Gök\'ün, kızının ölümünün ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım yürek burktu. Baba Gök yaptığı paylaşımda, \"Sarı Şerif\'em. Çok erken oldu aramızdan ayrılman. Rabbim seni benden daha çok seviyormuş. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun canım kızım\" ifadelerini kullandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından Şerife Gök\'ün cenazesi ailesine teslim edildi. Şerife Gök\'ün cenazesi Hacıveyis Camii\'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü dökümü:

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- Olay yerinden detaylar

- Hastaneden detay

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Bakan Pakdemirli\'den \'destekleme artışı\' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, lisanslı depolarda ilave kira, nakliye ve analiz desteği tebliğinin Resmi Gazete\'de yayımlandığını belirterek, \"Destek miktarımız hububatta 3 liradan 6 liraya, pamukta 7 liradan 14 liraya, fındık, zeytin ve kapsama giren meyvelerde 10 liradan 20 liraya ton bazında olmak üzere yükseltilmiştir. Ayrıca nakliye desteği de 25 lira ton, analiz desteği de 25 lira parti başına olmuştur\" dedi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, bazı milletvekilleri, oda ve borsa başkanları ile üreticilerin katılımıyla, kentteki bir otelde düzenlenen \'Tarım ve Orman Sektörü ile Buluşma Toplantısı\'na katılan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, birlikler ve kooperatiflerin üreticiye faydalı işler yapması gerektiğini belirterek, bu konuda kısa zamanda çözüm bulmayı umut ettiklerini söyledi.

TARIM ARAZİLERİNDE \'KİRA\' DÖNEMİ

Tarım arazilerini çiftçilere kiraya vermeye başladıkları kaydeden Pakdemirli, şunları söyledi:

\"Bakanlığımızın iki ayağı var. Birincisi \'üreticimizi koruyacağız\', diğer ayağımız da \'tüketicimizi kollayacağız\' diyoruz. Üreticimiz de enflasyona ezilmeden hakkaniyetli bir para alacak, tüketicimiz de enflasyonun çok üzerinde fiyatlarla karşılaşmayacak. Biz aslında, ağırlıklı olarak üretici tarafında olmamıza rağmen tüketici tarafındaki fiyat artışlarından da şu veya bu şekilde sorumlu bir bakanlığız. İki tarafı da takip ediyoruz. 218 bin çiftçimize 125 milyon lira inşallah destek sağlıyor olacağız. İsterse çiftçimize 10 yıl sonra bu araziyi alacak.\"

ÜRÜNLERDE İNDİRİM, DESTEKLERDE ARTIŞ

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında çeşitli ürünlerde yüzde 10 indirim sağladıklarını ve bu programa katılarak destek verdiklerini kaydeden Pakdemirli, \"Şimdi enflasyon yüksek çıksa ne olur, düşük çıksa ne olur\' diyeceksiniz. Eğer bir ülkede enflasyon yüzde 10 olursa faizler yüzde 15, enflasyon yüzde 20 olursa faizler yüzde 25, enflasyon yüzde 30 olursa faizler yüzde 35 olur, 40 olursa yüzde 45 olur. O yüzden enflasyonun bu yıl içerisinde performansının iyi çıkartılması çok önemli. Bu konuda da burada bulunan herkesten, üreticilerden, sanayicilerden, yapabilecekleri ne varsa desteklerini bekliyoruz\" diye konuştu.

DESTEKLEME AÇIKLAMASI

Buğday ve arpa ile ilgili son dönemde çiftçinin kafasının karıştığını belirten Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

\"Çünkü tarım sektörü ister istemez ekonomik hareketlilikten etkilenen bir sektör. Ekonomik hareketlilik tarım sektöründe diğer sektöre göre daha fazla etkiliyor. Çünkü tarım sektörü dünyadaki fiyatlarıyla fiyatlandırılan bir sektör. Bu anlamda çiftçideki kafa karışıklığını önceden tespit etmek ve ülke için önem arz eden ürünlerin de üretilmesini sağlamak için desteklemelerle teşvik etmek ve yönlendirmek anlamında gereğini yapıyoruz. Buğday ve arpada destekleme miktarını 5 kuruştan 10 kuruşa çıkarılmıştır. Altını çizerek tekrar söylüyorum; buğday ve arpada dünya fiyatlarıyla alıyor olacağız. Hububata özel gübre desteğini de dekarda 4 liradan 8 liraya çıkarıyoruz. Bu desteklememiz yeterli değilse bunları tekrardan konuşmaya açığız. Tarım sektörünün ekonomik lisanslı depolarda ilave kira, nakliye ve analiz desteği tebliği bugün Resmi Gazete\'de yayınlandı. Destek miktarımız hububatta 3 liradan 6 liraya, pamukta 7 liradan 14 liraya, fındık, zeytin ve kapsama giren meyvelerde 10 liradan 20 liraya ton bazında olmak üzere yükseltilmiştir. Ayrıca nakliye desteği de 25 lira ton, analiz desteği de 25 lira parti başına olmuştur.\"

Görüntü Dökümü

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- Bakan Pakdemirli\'nin çilek yerken görüntüsü

- Toplantıdan genel görüntüler

- Bakan Pakdemirli\'nin konuşması

SÜRE:04\'04\" BOYUT:451 MB

Haber-Kamera:Akif ÖZDEMİR/ADANA,(DHA)

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Trabzon\'da yayla yolunda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Trabzon\'un Çaykara ilçesinde yolu kardan dolayı kapanan Sultan Murat Yaylası\'nda hafif ticari araçla yolda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.

Doğu Karadeniz\'de dün etkili olan kar yağışı nedeniyle Çaykara ilçesi Sultan Murat Yaylası yolu ulaşıma kapandı. Dün gece saatlerinde yayla yolunda hafif ticari araçla mahsur kalan A.Ö. (37), F.A.(23), R.H.(28), Y.K.(30), H.Ş.(40), Ş.K.(40) yardım çağrısında bulundu. Trabzon Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ile Çaykara Belediyesi ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için yola çıktı. Ekipler, sabaha karşı ulaştıkları kişileri kurtararak ilçeye indirdi. 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kurtarma ekipleri detayı

Kurtarma anı fotoları

Haber-Kamera: Aleyna KESKİN TRABZON-DHA

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Antalya\'da Yılmaz Özdil\'e büyük ilgi

Antalya\'da vatandaşlar, gazeteci-yazar Yılmaz Özdil\'in Kırmızı Kedi Yayınevi\'nden çıkan son kitabı, \'Mustafa Kemal\'i, yazara imzalatmak için dakikalarca kuyrukta bekledi.

Konyaaltı Belediyesi\'nin bu yıl 9\'uncusunu Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi\'nde düzenlediği Konyaaltı Kitap Fuarı devam ediyor. Okurların yoğun ilgi gösterdiği fuarda gazeteci-yazar Yılmaz Özdil de sevenleriyle imza gününde bir araya geldi. Özdil\'in Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ü anlatan son kitabı \'Mustafa Kemal\' için düzenlenen imza etkinliği, saat 12.00\'de başladı. Ancak vatandaşlar, satın aldıkları kitapları imzalatmak için saat 11.00\'den itibaren sıraya girdi. Kongre merkezinin dışına taşan ve yaklaşık 400 metreyi bulan kuyruğun oluştuğu imza gününde Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal Atatürk\'ü anlattığı kitabını okuyucuları için tek tek imzaladı. Özdil, her okuyucuyla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

780 BİN SATTI

Yılmaz Özdil\'in \"Mustafa Kemal\'i anlatmak boynumuzun borcudur\" dediği Kırmızı Kedi Yayınevi\'nden kitabı \'Mustafa Kemal\', 520 sayfadan oluşuyor. Kitap, Mustafa Kemal\'in Osmanlı ordusunda görevli bir askerken 1. Dünya Savaşı\'nda görev aldığı Çanakkale cephesinde olmak üzere sosyal hayatta gerçekleştirdiği reformları ele alırken, gündelik hayatından da kesitler sunuyor. İki haftada kitap 780 bin satışa ulaştı. Yılmaz Özdil, 2008 yılından bu yana 10 yıllık araştırmasında tuttuğu 7 bin sayfalık nottan derlediği kitabı için 5\'inci imza gününe katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kalabalıktan detay görüntü

-Bekleyenlerin drone görüntüsü

-Yılmaz özdilin detay görüntüsü

-Özdil kitap imzalarken görüntüsü

-Özdilin sevenleri ile fotoğraf çektirmesi

-Dtaylar

333 MB/3.02 SN HD

Haber:Hasan DEMİRBAŞ- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA,(DHA)

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