Yurt Atayün 19 sorudan 5’ini yanıtladı, gözaltı süresi yetmedi

22 Temmuz Operasyonu kapsamında gözaltına alınan eski Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün’e Emniyette 10 saat boyunca 19 soru yöneltildi. Polis sorgusunda 19 soru yöneltilen Atayün'ün bu sorulardan 14'üne yanıt vermediği, ifadesinin 108 sayfa tuttuğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Atayün'e yöneltilen sorulardan biri de “Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hangi yetki ile görüşmesini dinlendiniz ve kayıt altına aldınız?"

Yüksel Koç’un Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, 'Siyasal veya Askeri Casusluk', 'suç uydurma' , 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme', 'kişisel verileri hukuka aykırı kaydetme ve resmi belgede sahtecilik' suçlamaları ile sorgulanan Atayün'ün ifadesinin 10 saat sürdüğü belirtildi. Atayün'ün casusluk suçlaması ile ilgili olarak sorulan soruyu, “Bu suçun işlenmesi alçaklık ve şerefsizliktir. Bu suçu her kim işlediyse mutlak cezalandırılmalıdır" şeklinde yanıtladığı öğrenildi.

Adliye ve polis kaynaklarından sızan bilgilere göre Atayün'e sorulan başlıca sorular ve onun verdiği yanıtlar şu şekilde oldu:

Atayün polis sorgusunda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdirname ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirildiğini vurguladı ; “Selam Tevhid örgütü soruşturmaları ile ilgili talimatı siz mi verdiniz?" sorusunu ise “Soruşturma talimatlarını sorumlu cumhuriyet savcıları vermiştir" şeklinde yanıtladı.

'Selam -Tevhid soruşturması Bursa'da başlatıldı'

Selam -Tevhid örgütü soruşturmasının 2010 değil 2011 yılında Kamile Yazıcıoğlu'nun ifadesi üzerine Bursa'da başlatıldığını söyleyen Atayün', “Bursa Emniyeti dosyayı bize gönderdi. Biz de ifade veren Yazıcıoğlu'na ulaştık ve bilgi aldık. Bilgi almamızın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı" şeklinde savundu.

'Çapkın biliyordu' iddiası

İfadesinde soruşturma hakkında İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a bilgi verdiğini iddia ettiği öğrenilen Atayün'ün, “Çapkın da soruşturma kapsamında İran'ın ülkemizde yürüttüğü illegal faaliyetleri hassas olarak takip etmemiz konusunda talimatlarını iletti” dediği kaydedildi.



Adliye kaynaklarından edinilen bilgiye göre Atayün ifadesinde, Selam - Tevhid isimli örgüte ilişkin ilk belgeler 2000 yılında Beykoz'da Hizbullah'a yönelik olarak yapılan operasyonlarda ele geçirildiğini öne sürdü.



Şüpheli Yurt Atayün'ün, Selam - Tevhid soruşturması kapsamında kaç kişinin takip edildiğini bilmediğini, dinlenen kişi sayısının 240 olduğunu soruşturma savcısı Adnan Çimen'in basın toplantısında öğrendiğini söylediği savundu.

Usül tartışması yaşandı, kamera kaydının silinmesini istedi

Atayün'ün sorgu sırasında verdiği bazı ifadeleri değiştirmek istediği, değiştirmek istediği ifadelerle ilgili kamera kaydının silinmesini talep ettiği iddia edildi. Polislerin Atayün'ün bu talebini savcı İrfan Fidan'a ilettiği, Fidan'ın bu talebi geri çevirdiği belirtildi. İsteği reddedilen Atayün'ün, “Önceki saatlerde vermiş olduğum ifade de değişiklik yapacağım. Geceden uykusuz kaldığım için belirttiğim bazı hususları düzeltmek istiyorum. Görüntülü kayıt alınırken rızam sorulmadı. Kayda izin vermiyorum. İznim dışında yapılacak tüm kayıtlar hukuka aykırı olacaktır" sözleri ile isteğinde ısrarlı olduğu, ancak sonuç alamadığı öğrenildi.

'Mahkeme kararıyla yapılan dinlemelerde özel hayatın gizliliği söz konusu olamaz'

Yasadışı hiçbir işlem yapmadığını söyleyen Atayün'e, “Savcılığa teslim edilen dosyada, şüphelilerin özel hayatı ile ilgili görüşmelerin neden tape (döküm) yapıldığını nasıl açıklarsınız?" sorusunun yöneltildiği, Atayün'ün bu soruyu, “Mahkeme kararı ile yapılan dinlemelerde özel hayatın gizliliği söz konusu olmaz. Özel hayatın gizliliği, takibi şikayete bağlı bir suçtur. Benim görev yaptığım zaman içinde şüphelilerin hiçbirinin özel hayatının gizliliği ihlal edilmemiştir. Suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde yanıtladığı öğrenildi.

‘Savcının verdiği görevi yerine getirmemek suçtur’

Atayün'ün ifadesinin devamında “Benim yasaya aykırı bir işim olmamıştır. Anayasaya göre her kim olursa olsun kanun önünde eşittir. Kimin şüpheli olacağına savcı karar verir. Savcının verdiği görevi yerine getirmemek suçtur. Yasadışı olarak kimseyi dinlediğimiz noktasında bir isnat yoktur" şeklinde konuştuğu kaydedildi.

Kritik sorular yanıtsız kaldı

Yurt Atayün'ün sorgusu devam ederken dört günlük gözaltı süresinin dolmak üzere olması nedeniyle adliyeye zorunlu olarak sevkedildi. Atayün geride kalan soruları bu nedenle yanıtlayamadı..

Atayün'ün yanıtlamadığı ancak tutanaklara geçen 14 soru olduğu, bunların içinde “Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hangi yetki ile görüşmesini dinlendiniz ve kayıt altına aldınız?" sorusunun da yer aldığı belirtiliyor.

Başbakan ve Bakanların dinlenmesiyle ilgili sorular

Atayün'e yöneltilmek üzere hazırlanan ancak yanıt bölümü boş kalan birden fazla kritik soru var. Atayün'ün bu soruları yanıtlamayı ret mi ettiği, yoksa gözaltı süresinin dolması nedeniyle mi yanıtlanmadığı bilinmiyor.

İşte polis sorgusunda yanıtlanmayan 'kritik' sorular

Adliye kaynaklarından sızan bilgilere göre Atayün tarafından Emniyette yanıtlanmayan ancak savcılık sorgusunda da karşısına çıkacak sorular şöyle ;



- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı hangi yetki ile dinlediniz ve kayıt altına aldınız ?



- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Enerji Taner Yıldız, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görüşmelerini hangi dinlenip kayıt altına aldınız ?



- Hakan Fidan'a 'Emin' kod ismini vermenizdeki amaç nedir? Hakan Fidan'ı hangi amaçla ve neden dinlediniz ?



- Ulusal Güvenlikle ilgili bu görüşmeleri başka yerlere servis ettiniz mi ?





HDP'li Pervin Buldan ile danışman arasındaki "gizli ve devlet güvenliği açısından önemli" görüşmeler

Öte yandan soruşturmada HDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ile Adalet Bakanı danışmanı Adnan Boynukara arasındaki görüşmelerin de dinlenip kayıt altına alındığı tespiti yapılıyor. Bu görüşmelerin büyük kısmının devlet politikası ve devlet güvenliği açısından önemli ve gizli kalması gereken görüşmeler olduğu değerlendiriliyor.