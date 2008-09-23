'Yüreğin varsa çık karşıma'

Fırat öneriyi aptalca buldu

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, iddialarında ısrarlı.Mecliste basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat'ın açıklamalarına yanıt verdi.Fırat ile basın önünde tartışmaya açık olduğunu dün söylediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:"Ancak bu tartışmadan önce Başbakan ve Fırat'a sorular sormuştum.Bu soruların yanıtını aldıktan sonra kendisi ile tartışmaya hazır olduğumu söylemiştim. Sayın Fırat yaptığı basın toplantısında mecliste tüm medyanının önünde tartışmayı kabul etmeyeceğini açıkladı.Hatta bunun çok aptalca bir öneri olduğunu söyledi.Politikacılar söylemleri ve hareketleri ile topluma örnek olmak durumundadır.Sayın Baron konuşurken beyni ve ağzı küfür ve hakerete koşullandırılmış.Küfür ve hakaret çaresizliğin ve paniğin bir göstergesidir.Bunu özellikle sayın Fırat'a hatırlatmak isterim.Benim Başbakan ve Fırat'a sorduğum soruların ikisine Fırat cevap vermeye çalıştı ama 3. sorumu görmezlikten geldi. 3 sorumu yineliyorum ve Fırat'a bir gün daha süre veriyorum.Fırat sizin iftira attığınızı, Başbakanın imzası ile kanıtlarsam ne yapacak sınız?TV'lere çıkıp ben bir müfteriyim diye açıklama yapacak mısınız?Çarşamba gününe kadar yanıt gelmezse Sayın Fırat'ı perşembe günü saat 14.30'da burada Sayın Uğur Dündar'ın yöneteceği canlı yayında bekleyeceğim.Dündar'ı önerme gerekçemiz 40 yıllık basın deneyiminin yanında tarafsızlığına inandığımız içindir.Fırat bu önerimize evet diyorsa Perşembe günü saat 14.30'da Meclis'te olur.Milletin meclisindeki toplantı nasıl aptalca olur.Bütün TV kameraları burada.Eğer bir tartışmayı bütün TV kanallarında insanlar izlemek isterse niçin buna aptalca diyor? Niçin bir TV kanalına mahkum olalım.Asıl aptalca olan budur.Ben kendi mal varlığımı internet sitemde yayınlıyorum.Bu soruyu soracak kişinin önce kendi malvarlığını yayınlamış olması lazım.Ondan sonra soru sorma hakkı var.Fırat 3. soruma yanıt vermedi.Yüreği yetiyorsa benim bu soruma yanıt verir.Altını çiziyorum yüreği yetiyorsa bu soruma yanıt verir sonra biz onunla yan yana geliriz.O belgeyi size sunarken, belgenin hazırlandığı klavyenin Türkçe klavyede olmadığını özellikle belirtmiştim.Bu belgenin sahte bir belge olduğu ortaya çıktı.Noter hakkında Barolar Birliğine ve Adalet Bakanlığına şikayet dilekçesi vereceğiz.Hiçbir noter yasadışı bir belgeyi onaylayamaz.Hapishaneden bırakın dışarı odasından çıkma izni olmayan birisinin böyle bir vekaletnameyi vermek için Türkiye'ye gelmesi söz konusu değil.Merak ediyorum bu noterimiz nasıl bir yanıt verecek.Mehmet Gürhan, Alman Adalet kurumunun izni ile Türkiye'ye gelmemişse bu belge tümü ile sahtedir."