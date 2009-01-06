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'Yüreğimiz parçalandı'

Aktör John Travolta'nın oğlu Jett'in ölüm sebebinin sara nöbeti olduğu bildirildi.

06 Ocak 2009 02:00

Grand Bahama’daki sayfiye evinde 16 yaşındaki oğlu Jett Travolta'yı kaybeden ünlü aktör John Travolta, “Yüreğimiz parçalandı” dedi.

Travolta'nın evlat acısı - FOTOGALERİ

Banyoda şuurunu yitirmiş olarak bulunan Jett Travolta’nın, Freeport’ta kaldırıldığı hastanede ölmesi, Travolta ailesini yasa boğdu. Ünlü yıldız John Travolta, kendi ve eşi Kelly Preston adına yaptığı ilk açıklamada, “Onunla yaşadığımız süre çok kısa olduğu için yüreğimiz parçalandı. Onunla geçen zamanı hep şefkatle anacağız” dedi. Dünyanın her yerinden başsağlığı mesajları aldıklarını belirten John Travolta, bunların insanların ruhundaki iyiliği hatırlattığını ve çok büyük değer verdiklerini kaydetti.

Jett Travolta, iki yaşındayken “Kawasaki Sendromu” denilen hastalığa yakalanmıştı. Hastalık, çocuklarda kan damarlarının iltihap yapmasına neden oluyor. Preston, evde kullanılan temizlik maddeleri ve gübrelerin hastalığa yol açtığını savunmuştu. John Travolta’nın ait olduğu “Scientology” tarikatı bir tedavi programı uygulamış ve Preston’a göre bu yöntem iyi gelmişti. Ancak, başka iddialara göre de, Jett Travolta sık sık hastalık nöbetlerine yakalanıyordu.

Travolta Ailesi’nin Avukatı Michael McDermott, ölmeden önce iki bakıcının sürekli Jett Travolta ile birlikte olduğunu söyledi. Jett Travolta Florida’da toprağa verilecek. John Travolta ve Kelly preston’un, Ella Beau adında sekiz yaşında bir kızları da var.
Oğlu Jett Travolta'nın ölümüyle yıkılan ünlü aktör John Travolta, 16 yaşındaki oğluyla vakit geçirmeye özen gösteriyordu.

Ölüm nedeni, sara nöbeti

Aktör John Travolta'nın oğlu Jett'in ölüm sebebinin sara nöbeti olduğu bildirildi. Cenaze evi görevlisi, yapılan otopsiden sonra 16 yaşındaki Jett'in ölüm sebebinin nöbet olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Travolta ailesinin doktorunun da otopsi sırasında bulunduğu, otopsi sonucunun "durumda suç unsuru olmadığı için" resmen açıklanmayacağı belirtildi. Jett'in cesedi, Bahama adalarındaki evlerinin banyosunda cuma sabahı bulunmuştu.

Ailenin avukatları da Jett'in, bilinç kaybına yol açan majör epilepsi nöbetinden mustarip olduğunu ve birkaç yıldır ilaç kullandığını açıkladı.

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