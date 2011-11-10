-Yurdun her yerinden Anıtkabir'e sevgi seli ANKARA (A.A) - 10.11.2011 - Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 73. yılında binlerce kişi, Anıtkabir'i ziyaret etti. Sabah saatlerinde düzenlenen devlet töreninin ardından Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı. Anıtkabir'in avlusunda Atatürk'ün 10. Yıl Nutku kendi sesinden yayınlandı. Ülkenin dört bir yanından gelen çocuk, yaşlı, genç, her yaştan binlerce kişi, yakalarında ve ellerinde taşıdıkları Atatürk resimleri ve Türk bayraklarıyla Anıtkabir'e akın etti. Ziyaret sırasında Ata'nın kabrinin bulunduğu bölümden Zafer Kulesi'ne kadar uzun kuyruklar oluştu. Ellerinde Türk bayraklarıyla Anıtkabir'e gelen küçük ziyaretçilerden bazıları da alınlarında ''Atam izindeyiz'' bantları taktı. Vatandaşlardan bazıları dua ederken, kimi ziyaretçiler de ellerindeki çiçekleri Ulu Önder'in mozolesine bıraktı. Pusetlerinde bebekleriyle gelenler de olurken, kimi ziyaretçiler Ata'nın mozolesinin önünde fotoğraf çektirdi. Ulu Önder Atatürk'ün ziyaretçileri arasında Betül ve Zehra isimli ikiz kardeşler de vardı. Atatürk'ü çok sevdiklerini dile getiren ikizler, ''Atam'' şiirini birlikte okudu.