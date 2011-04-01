-YURDATAPAN KENDİNİ İHBAR ETTİ İSTANBUL (A.A) - 01.04.2011 - ''Düşünce Suçuna Karşı Girişim'' içinde yer alan müzisyen Şanar Yurdatapan, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Ahmet Şık'ın ''İmamın Ordusu'' adlı kitap taslağının bir örneğini elektronik posta yoluyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndererek kendini ihbar etti. Yurdatapan, gazeteci Ahmet Şık'ın ''İmamın Ordusu'' adlı kitap taslağının bir örneği ile kendisini ihbar eden dilekçeyi ''istanbulcbs@adalet.gov.tr'' adresine gönderdi. Yurdatapan, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: ''Örgütsel doküman sayılarak polis baskınlarıyla bilgisayarlardan toplanan 'İmamın Ordusu' adlı basılmamış kitabın bir nüshasını ekte bulacaksınız. Gördüğünüz gibi bu metni elde ettikten başka, elimdeki e-posta adreslerine yollayarak yayılmasına yardımcı oluyor, üstelik bu metni alan kişileri de aynı işi yapmaya teşvik ediyorum. Bu eylemlerimle ilgili olarak yapılacak yasal işlemin sonuçlarına katlanmaya da hazırım. Soruşturma açmanızı bekliyorum.'' Şanar Yurdatapan, yaptığı yazılı açıklamada ise ''İmamın Ordusu'' adlı kitap taslağına ilişkin uygulamalara değinerek, savcılığın kitap taslağının ''örgütsel doküman'' olduğunu, elinde bulunup da teslim etmeyenlerin suç işlemiş olacağını söylemesi üzerine açılan imza kampanyasına katılan çok sayıda kişinin ''Bende de var'' diyerek kendini ihbar ettiğini hatırlattı. Yurdatapan, şunları kaydetti: ''Şimdi bir adım ötesindeyiz. Kitabın metni internette yayınlandı. Böylelikle hepimize çok daha etkin bir sivil itaatsizlik yapma olanağı çıktı. Ben metni, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı'nın e-posta adresine yollayarak kendi itaatsizliğimi yapıyorum.''