Yurdal Sert: Eşim beni en yakın arkadaşımla aldattı

T24 - Ayrı yaşamaya başlayan Ivana Sert - Yurdal Sert çifti boşanıyor. Boşanma davasını beklenenin aksine Yurdal Sert açtı...





Yurdal Sert altı yıldır evli olduğu eşi Ivana Sert’e boşanma davası açtı. Ayaklıgazete’nin ele geçirdiği boşanma davası dilekçesinde Yurdal Sert, eşinin kendisini ortağı Hatem Yavuz’la aldattığını öne sürdü.



Eşinden 10 milyon lira tazminat talep eden Yurdal Sert, İvana Sert ve Hatem Yavuz’un kendisine tuzak kurduğunu iddia etti. Telefonu bozulan Yurdal Sert’in eşinin telefonunu kullanmaya başladığı ve böylece Yavuz ile eşi arasındaki ilişkiyi öğrendiği dilekçede yer aldı.



Ev çalışanlarının Sert ile Yavuz’u yatak odasında sık sık yakaladıkları iddia edilen dilekçede, Yavuz‘un Yurdal Sert evde olmadığı zamanlarda Metrocity’deki evlerine sık sık geldiği öne sürüldü. Yurdal Sert, Bodrum’da bir kadınla dans ederken görüntülerinin çıkmasından sonra medyaya yansıyan haberlerin tuzak olduğunu önü sürüldü. Dilekçede “Eşinin yakın arkadaşıyla, müşterek konutta, müşterek yatakta, müşterek küçük çocuğun yanında eşini aldatan davalının haysiyetsiz hayat sürdüğü açıktır” denilerek, çiftin çocukları Kayon Ateş’in (5) velayetinin de babaya verilmesi talep edildi.

Suçlamalara cevap verdiler



Ivana Sert “Soyadıma leke getirecek bir şey yapmadım. Ortağımın evine polisleri gönderip başka kadınlarla sevişme görüntülerinin aslını istemiş. Ortağım görüntüleri vermiş. O beni defalarca aldattı. Ortağımla beraberlik yaşadığım yalan” dedi. Yavuz ise “Yurdal sürekli başka kadınlarla evime geliyordu. Birlikte olurken bana cep telefonuyla video çektiriyordu. Bize iftira atıyor. Ivana sadece ortağım” diye konuştu.

Yavuz yüzünden tartışmışlardı



İvana Sert geçen 17 Kasım’da İstinye Park’ta tek başına otururken objektiflere takılmış, ardından Yurdal Sert yanına gelince sarılıp öpüşmüştü. Bir süre sonra Ivana Sert’in ortağı Hatem Yavuz ikiliye katılınca, masada kıyamet kopmuştu. Çift sert bir tartışmaya tutuşmuştu.



