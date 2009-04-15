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Dünya

Yunuslar gemiyi korsanlardan kurtardı

Çin Radio International, bugün Aden Körfezi'nden geçiş yapmakta olan Çin yük gemisinin, mucizevi bir şekilde kurtulduğunu duyurdu.

15 Nisan 2009 03:00

Çin Radio International, Aden Körfezi'nden geçiş yapmakta olan Çin yük gemisinin, mucizevi bir şekilde kurtulduğunu duyurdu.

Aden Körfezi'nden geçiş yapan Çin yük gemisine saldırmak üzere olan Somalili korsanlar, aniden ortaya çıkıp yollarını kesen binlerce yunusu görünce şoke oldu.

Hafif teknelerle saldırı hazırlığında olan korsanlar, yollarını aniden kesen kalabalık yunus sürüsünü görünce ne yapacağını şaşırdı. Hürriyet gazetesinin haberine göre; geminin peşindeki korsanların kullandıkları hafif teknelerinin, yunus sürüsünün geçişi sırasında batma tehlikesi geçirdiğini bildiren Çin radyosu, korsanların hızla kıyıya doğru döndüğünü belirtti.

Çin gemisinde bulunan kaptan ve mürettebat, daha sonra kendilerine telefonla ulaşan gazetecilere, olanları büyük bir keyifle izlediklerini, yunusların mucizevi bir şekilde aniden ortaya çıktığını ve onları artık kurtarıcı olarak gördükelrini söylediler.

Korsanlar 2 gemi ele geçirdi

Somalili korsanların, bugün iki gemiyi ele geçirdikten sonra 3. bir gemiye ateş açtığı bildirilmişti.. NATO subayı Stephan Gresmak, Reuters'a yaptığı açıklamada, üç küçük kayıktaki 10 korsanın üçüncü bir gemiye otomatik tüfek ve roketatar tüfeklerle ateş açtığını, ancak gemiyi ele geçiremediklerini söyledi.

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