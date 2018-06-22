Yunuslar Boğaz'da tankerle birlikte yüzdü

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı\'nda yunusların bir tankerin önünde yüzdüğü anlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Güzelyalı önlerinde yunuslar, bir tankerin ön kısmında yüzdü. Rotasında ilerleyen tankere eşlik eden yunuslar ilginç ve renkli görüntüler oluşturdu. Boğaz\'da başka bir teknede bulunan ve özel bir seyahat acentesinde kaptan olarak çalışan Ozan Topsoy, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Yunuslar bir süre sonra gözden kaybolurken, tanker de seyrine devam etti.



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