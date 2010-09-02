Yunus katliamı için 150 ülkeden 1.5 milyon imza topladılar

T24

Japonya’nın başkenti Tokyo’daki ABD büyükelçiliğinin önünde toplanan grup, ABD Başkanı Barack Obama’dan yunus balığı avına son vermesi için Japonya’ya baskı yapmasını talep etti.Grubun başında bulunan, yunus katliamını konu alan "Koy" (The Cove) belgesel filminin yönetmeni Richard O’Barry, büyükelçilik yetkililerine, Obama’ya verilmek üzere, yunus balığı avının durdurulmasını isteyen bir dilekçe iletti.Çektiği belgeselle bu yıl Oscar kazanan Richard O’Barry, büyükelçiliğe verilen dilekçenin 150 ülkeden 1,5 milyon imza içerdiğini bildirdi.Ünlü Amerikan televizyon dizisi "Flipper" için yunus yetiştirmiş olan eski yunus terbiyecisi O’Barry yaptığı açıklamada, "Obama’nın bu yunus balığı katliamı konusuna eğilmesi ve Japon hükümetinin yunus balığı avına son vermesini sağlamak için buraya toplandık" diye konuştu.O’Barry, yıllardır Japonya’nın Taiji kasabası açıklarında yapılan ve kıyı sularını her kış kana boyayan yunus avını protesto etmek için kasabaya gitmeyi planladığını ancak aldığı tehditler yüzünden bundan vazgeçtiğini açıkladı.Richard O’Barry, "Polis, eğer Taiji’ye gidersem, Japon aşırı milliyetçilerin olay çıkartacağı yönünde bana uyarıda bulundu" dedi.Her yıl, Taiji kasabası açıklarında Japon balıkçılar ortalama 2 bin yunus balığı avlıyor.Yakalanan yunuslardan bir bölümü gösteri merkezlerine satılıyor, diğer bölümü ise, eti tüketilmek üzere öldürülüyor.Japonlar, Taiji kasabası açıklarındaki yunus balığı avının, 17’inci yüzyıldan bugüne dek süren bir gelenek olduğunu söylüyor.