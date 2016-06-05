Yunus Günçe: Survivor'da finalist olmak istemiyorum, tatil yapmak için geldim

Survivor'ı 'sandalye kapmaca' oyununa benzeten Yunus Günçe, Kıbrıs'taki büyük finale gitmek istemediğini söyledi. "Günçe, şampiyonluk umurumda değil. Buraya zaten tatil için geldim" ifadesini kullandı.

Günçe, "Bir ara burası Tarkan konseri gibiydi, çok kalabalıktı. Sandalye kapmaca diye bir oyun vardır ya, Kıbrıs için 4 tane sandalye var. Bir tanesi Damla'da, 3 tane sandalye kaldı. Bir müzik çalıyor, sandalyelerin etrafında dönüyoruz. Bakalım müzik bittiğinde kim o sandalyelere oturacak? Hak eden olacak, şansı daha çok olan giecek. Umarım bir tanesi ben olurum" ifadelerini kullandı.

"Tatil için geldim, eve dönmek istiyorum"

Fark yaratmak için ilginç bir yol seçen Yunus Günçe, "Herkesin söylediği şeyler ortak, fark yaratmak için şöyle bitireyim; Kıbrıs'a hiç gitmek istemiyorum. Şampiyonluk umurumda değil. Buraya zaten tatil için geldim. Bir an önce eve dönmek istiyorum. Arkadaşlarımı sevmiyorum. Burada hiç eğlenmedim. Survivor bittiği gün Survivor'ı unutacağım. Neyse eyvallah, benden bu kadar. Bakalım ne olacak, hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.