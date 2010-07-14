T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanlıya Türk dediler cezayı ödediler

İsveç'te üretilen Türk yoğurdunun kabına resmi basılan Yunanlı, açtığı davada yaklaşık 2 milyon Kron (yaklaşık 160 bin Euro) kazandı.

14 Temmuz 2010 03:00

T24- Türk yoğurt paketlerinin üzerindeki yaşlı adam fotoğrafının bir Yunan’a ait olduğu ortaya çıkınca İsveç mandıra şirketi tazminat ödemek zorunda kaldı.


Yunanistan’da yaşayan 77 yaşındaki adam yoğurt paketlerinin üzerinde fotoğrafının kullanıldığını İsveç’teki yakınlarından öğrenmişti.


Yunan olmasına rağmen yoğurt paketi üzerinde Türk gibi gösterilmesini dava konusu yapan Yunan vatandaşı, İsveç mandıra şirketinden 50 milyon kron (4 milyon Euro) tazminat talebinde bulunmuştu.


İsveçli yoğurt üreticileri ise fotoğrafı bir ajanstan satın aldıklarını, art niyet taşımadıklarını bildirerek uzlaşmadan yana olduklarını açıklamıştı.


Aylardır süren görüşmelerden sonra taraflar arasında uzlaşma sağlandığı mandıra şirketinin yoğurt paketlerinde fotoğrafını kullandıkları 77 yaşındaki Yunan vatandaşına 2 milyon Kron tazminat ödemeye razı olduğu açıklandı.


Taraflar arasında sağlanan uzlaşma ile Aralık ayında başlaması öngörülen dava da düşmüş oldu.


Yunanistan’da mahkeme önüne çıkmaktan kurtulan Lindahls adlı mandıra şirketinden yapılan açıklamada fotoğraf konusunda kendilerini uyarmayan fotoğraf ajansının mahkemeye verileceği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24