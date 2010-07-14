Yunanlıya Türk dediler cezayı ödediler

T24- Türk yoğurt paketlerinin üzerindeki yaşlı adam fotoğrafının bir Yunan’a ait olduğu ortaya çıkınca İsveç mandıra şirketi tazminat ödemek zorunda kaldı.



Yunanistan’da yaşayan 77 yaşındaki adam yoğurt paketlerinin üzerinde fotoğrafının kullanıldığını İsveç’teki yakınlarından öğrenmişti.



Yunan olmasına rağmen yoğurt paketi üzerinde Türk gibi gösterilmesini dava konusu yapan Yunan vatandaşı, İsveç mandıra şirketinden 50 milyon kron (4 milyon Euro) tazminat talebinde bulunmuştu.



İsveçli yoğurt üreticileri ise fotoğrafı bir ajanstan satın aldıklarını, art niyet taşımadıklarını bildirerek uzlaşmadan yana olduklarını açıklamıştı.



Aylardır süren görüşmelerden sonra taraflar arasında uzlaşma sağlandığı mandıra şirketinin yoğurt paketlerinde fotoğrafını kullandıkları 77 yaşındaki Yunan vatandaşına 2 milyon Kron tazminat ödemeye razı olduğu açıklandı.



Taraflar arasında sağlanan uzlaşma ile Aralık ayında başlaması öngörülen dava da düşmüş oldu.



Yunanistan’da mahkeme önüne çıkmaktan kurtulan Lindahls adlı mandıra şirketinden yapılan açıklamada fotoğraf konusunda kendilerini uyarmayan fotoğraf ajansının mahkemeye verileceği bildirildi.