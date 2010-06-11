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Dünya

Yunanlıların umudu kalmadı

Yunanistan'da yapılan bir kamuoyu araştırması, halkın ezici çoğunluğunun ''gelecekten ümitsiz olduğunu'' ortaya koydu.

11 Haziran 2010 03:00

T24- Yunan medyasına göre, Public Issue şirketinin yaptığı araştırma, ''halkın tedirgin olduğunu, geleceğe dair beklentilerin ise kalmadığını'' gösterdi.

Araştırmanın, halkın, siyasetçilere karşı duyduğu güvensizliğin de günden güne arttığını ortaya koyduğu vurgulandı. Yoklamaya katılan her 10 Yunanlıdan 7'sinin, ''Yunanistan'ın doğru yolda olmadığını'' düşündüğü belirtilirken, katılımcıların yüzde 69'unun, ''ülkede ekonomik durumun önümüzdeki aylarda kötüleşeceğini'' savunduğunun altı çizildi.


Halkın, siyasi partilerin mali krizi ele alış tarzlarından memnun olmadığını gösteren araştırmada, katılımcıların yalnızca yüzde 18'inin iktidardan memnun olduğunu ifade ettiği belirtildi.
Anamuhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi'nin (YDP) tutumundan memnun olanların oranı yüzde 9 olarak belirlenirken, halkın yüzde 40'ının ise ''Başbakanlık görevine en uygun isim kimdir'' sorusuna ''Kimse'' yanıtını verdiği kaydedildi.

Öte yandan, kamuoyuna yansıyan skandallar nedeniyle de katılımcıların yüzde 84'ü, ''demokrasinin düzgün işlemediği'' görüşünde olduğu vurgulandı.

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